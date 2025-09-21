Cavia gana el Tour de Huangshan tras rozar el triunfo en la última etapa

El Burgos BH celebra el triunfo con Dani Cavia, al que eleva para la foto.

Juan J. López Valladolid Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:31

Daniel Cavia se ha adjudicado este domingo el Tour de Huangshan, después de rozar un nuevo triunfo al sprint en la tercera y última etapa de la carrera de tres días en China.

El ciclista vallisoletano ha sido segundo, con necesidad de foto finish para dilucidar al ganador, pero con la alegría de que ese puesto le otorgaba el triunfo en la clasificación general de la prueba asiática.

El corredor del Burgos Burpellet BH ha sido el mejor en Huangshan, después de imponerse el pasado sábado al sprint y demostrar su regularidad este domingo tras la jornada de 101 kilómetros entre la propia Huangshan y Yixian.

El de Laguna de Duero, además de adjudicarse el maillot amarillo que le acredita como ganador, también se trae a Valladolid el jersey de líder de la montaña y el verde de la regularidad, en una demostración de la fuerza de Cavia en tierras chinas.

De esta manera, el corredor del Burgos Burpellet se saca la espina de l pasada Vuelta a España, en la que se vio obligado a retirarse por enfermedad. «Cuando me enteré de que iba a correr el Tour de Huangshan tuve muchísima motivación por quitarme la espinita de no haber podido acabar LaVuelta y creo que se ha visto», asegura el pucelano que logra en China su primera victoria profesional e inaugura su palmarés de vueltas como ciclista absoluto.