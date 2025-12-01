El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los miembros del equipo La Casera con Tomás Nistal al fondo El Norte
Ciclismo

La Casera vuelve a rodar 52 años después

La Cistérniga revive el espíritu ciclista de los 70 con su nueva escuela

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:16

Más de medio siglo después de que el mítico maillot rojo y blanco de La Casera desapareciera del pelotón profesional, el histórico nombre vuelve a las carreteras… esta vez sobre las bicicletas de una nueva generación. La Cistérniga presentó este domingo, en su teatro municipal La Nave, su renovada Escuela Ciclista, que este año adopta el nombre y el patrocinio principal de la legendaria marca de gaseosas.

El invitado especial del emotivo acto de presentación fue Tomás Nistal, uno de los corredores del emblemático equipo La Casera en la década de los 70. A sus espaldas, kilómetros de historia sobre dos ruedas. Una de sus hazañas más importantes fue participar en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Frente al que fue el mejor ciclista vallisoletano de su época, una docena de jóvenes ciclistas que apenas superan los diez años le escuchaban con admiración. «Ver a estos niños con el nombre de La Casera en el pecho es como viajar atrás en el tiempo», confesó Nistal. «Yo estuve siete años en el equipo y corríamos con ilusión, pero ellos la multiplican. Por eso me da tanta alegría apadrinarles y ayudar que hagan deporte. Ahora la juventud tiene demasiados estímulos, sobre todo tecnológicos. Para nosotros, en nuestra época, un simple balón o una bicicleta era sinónimo de libertad. Que estos chavales estén tan centrados en el ciclismo, es una maravilla», añadió.

Una cantera que quiere hacerse ver

El proyecto, dirigido deportivamente por Diego Rodríguez, aspira a tener presencia durante toda la temporada en pruebas de montaña y carretera en Castilla y León, además de competir en algunas citas del calendario madrileño. La plantilla está formada por Amaro Fernández, Gonzalo Sánchez, Daniel Sanz, David San José, Gabriel Llanos, Jorge Rodríguez, Óscar Ruiz, Carlos Cáceres, Adrián de la Hora, Juan Marín, Daniel Rodríguez y Samuel de Lucas. Para todos ellos, el apadrinamiento de Nistal fue un momento que no olvidarán. El excorredor no solo revivió anécdotas de sus años profesionales, sino que también les dio sabios consejos. «Algunas veces se gana y otras se pierde. El deporte va de eso. De disfrutar, aprender y respetar al compañero, al rival y al director deportivo. Pero lo más importante de todo son las notas escolares. Sin buenas notas, no hay bici», les dijo.

Los miembros del equipo con su cuerpo técnico y su padrino Tomás Nistal El Norte

A la presentación asistieron otros nombres clave del ciclismo español como José Luis López Cerrón, expresidente de la Federación Española de Ciclismo y exmiembro del comité ejecutivo de la Unión Ciclista Internacional (UCI); el exciclista José Luis Santamaría; el olímpico en Seúl Eduardo Manrique, así como varios miembros de la familia Pujol. Todos ellos animaron a los pequeños corredores, lo mismo que el concejal de Deportes de La Cistérniga, Luis María González, que destacó la importancia de que el municipio apueste por un deporte lleno de valores.

El acto sirvió además para recordar los 25 años de vida de la Escuela Ciclista de La Cistérniga. Su fundador, José Ignacio Pérez Olandía, subió al escenario acompañado por el actual presidente, Francisco José Pérez, para agradecer el compromiso del Ayuntamiento y de todos los patrocinadores. La Escuela mantiene abierto el plazo de inscripción para niños y niñas de 6 a 14 años, con el objetivo de seguir creciendo y alimentando la cantera local.

