Última puesta a punto del BM Alula en la SummerBAG

El Caja Rural Aula Valladolid afronta este fin de semana la recta final de la pretemporada. Y lo hace con la SummerBAG de Villacelama, donde este viernes se enfrentará al Super Amara Bera Bera desde las 18:30 horas. Y es que la localidad leonesa se ha convertido en la sede permanente del mejor torneo del verano.

Las blanquiazules se van a enfrentar al gran dominador de la Liga Guerreras Iberdrola en los últimos años. Un club que aspira a seguir en lo más alto una nueva temporada. Las vallisoletanas medirán sus mejoras en estas semanas ante uno de los mejores equipos de la competición.

En el otro lado del cuadro, el Mecalia Atlético Guardés y el Balonmano Málaga Costa, equipo invitado esta temporada, jugarán desde las 20:30 horas. Los dos ganadores de estos partidos se verán las caras en la gran final el sábado a las 20:00, mientras que los perdedores se enfrentarán el mismo sábado, a las 18:00.

Después de estos dos partidos, el Caja Rural Aula Valladolid preparará ya su debut liguero del próximo 30 de agosto en tierras canarias.