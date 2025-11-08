Sufrido triunfo del Caja Rural Aula que coge aire en Lanzarote
Las de Salva Puig creen hasta el final para noquear a un equipo canario que llegó a estar tres goles arriba en la segunda mitad
Andrés Hernández. ADG.
Arrecife-Lanzarote
Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:58
Trabajado y sufrido triunfo del Caja Rural Aula Valladolid en su visita al ascendido Zonzamas Plus Car Lanzarote en un partido jugado a rachas por ... ambos equipos, sin un claro dominador y en el que se impuso la calidad del conjunto pucelano.
Saltó a la cancha muy entonado el equipo dirigido por Salva Puig, que rápidamente puso tierra de por medio gracias al acierto de Baquedano, a un par de intervenciones de Carratú y a la ayuda del poste y del larguero, que rechazaron dos goles que parecían cantados del equipo local (1-4).
Zonzamas Plus Car Lanzarote
Menucci, Reyes (1), Ingrid Roger, Paula García (1), Botella (5), Brenda Roger (4) y Louis (8, 4p.) -siete inicial-, Robles (p.s.), Márquez, Pauli Fernández (3), Kaulback (3), Voncina (1), Zarco (1), Agustina, Jerónimo y Taty Masseu.
27
-
29
Caja Rural Aula Valladolid
Carratú, Lucio (4), Lovera (4), Baquedano (5), Bergara (3), Monteagudo (2) y Garibay (5, 1p.) -siete inicial-, Muñiz (p.s.), Jallow (2), Gorbatsjova (1), Zürni (1), Mónica Gutiérrez (1), Patiño (1) y Rodrigues.
-
Árbitros: San Emeterio de la Fuente y Ariño Saiz (Colegio cántabro). Excluyeron a las jugadoras locales Brenda Roger y Voncina y a las visitantes Baquedano (2), Lovera (2), Jallow y Patiño.
-
Parciales: 1-3, 3-5, 6-8, 8-12, 11-13, 16-14 (descanso), 12-14, 18-17, 21-18, 22-22, 25-25, 27-29.
-
Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva de Lanzarote. 420 espectadores.
Garibay y Lovera mantuvieron la ventaja cuando comenzó a acertar en el lanzamiento el Zonzamas y después se les unieron Baquedano, Bergara y Monteagudo (6-10).
Pudo correr el Aula en esos primeros minutos y eso le facilitó las cosas en ataque, pero en cuanto su rival afinó el balance defensivo la situación comenzó a complicarse. Le costó un mundo circular el balón con soltura al equipo vallisoletano y eso lo aprovechó el cuadro lanzaroteño, que, además, endureció notablemente su defensa.
Con 9-12, Salva Puig ya vio que la dinámica del partido estaba cambiando y pidió tiempo muerto. Sin embargo,no sirvió y el equipo local le dio la vuelta al partido para irse al descanso con ventaja (16-14).
Tras el tiempo de asueto, el conjunto canario amplió su margen y se fue de tres goles hasta en dos ocasiones, una mediada ya la segunda mitad, con el 22-19, en el minuto 51.
El partido era una montaña rusa y los siguientes minutos fueron dominados por el Aula, que logró ponerse por delante media hora después (22-23).
Paró el juego Juanmi Pérez para aclarar conceptos a sus pupilas, aunque no pudo evitar un nuevo tanto de Lovera (22-24).
Entonces apareció Botella, exjugadora del Aula, que anotó tres goles consecutivos y puso el 25-25. Quedaban cinco minutos y todo por decidir.
Garibay y Baquedano inflaron las velas del cuadro pucelano con sus dianas y una vez más Botella redujo distancias antes de que Voncina empatase a 27. Inoa Lucio marcó y Garibay sentenció, convirtiendo un robo de balón en el definitivo 27-29 para dar aire al Aula.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión