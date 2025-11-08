El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zürni trata de penetrar entre las defensas. Carlos Espeso
Balonmano - Liga Guerreras

Sufrido triunfo del Caja Rural Aula que coge aire en Lanzarote

Las de Salva Puig creen hasta el final para noquear a un equipo canario que llegó a estar tres goles arriba en la segunda mitad

Andrés Hernández. ADG.

Arrecife-Lanzarote

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:58

Comenta

Trabajado y sufrido triunfo del Caja Rural Aula Valladolid en su visita al ascendido Zonzamas Plus Car Lanzarote en un partido jugado a rachas por ... ambos equipos, sin un claro dominador y en el que se impuso la calidad del conjunto pucelano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

