Sufrido triunfo del Caja Rural Aula que coge aire en Lanzarote

Trabajado y sufrido triunfo del Caja Rural Aula Valladolid en su visita al ascendido Zonzamas Plus Car Lanzarote en un partido jugado a rachas por ... ambos equipos, sin un claro dominador y en el que se impuso la calidad del conjunto pucelano.

Saltó a la cancha muy entonado el equipo dirigido por Salva Puig, que rápidamente puso tierra de por medio gracias al acierto de Baquedano, a un par de intervenciones de Carratú y a la ayuda del poste y del larguero, que rechazaron dos goles que parecían cantados del equipo local (1-4).

Zonzamas Plus Car Lanzarote Menucci, Reyes (1), Ingrid Roger, Paula García (1), Botella (5), Brenda Roger (4) y Louis (8, 4p.) -siete inicial-, Robles (p.s.), Márquez, Pauli Fernández (3), Kaulback (3), Voncina (1), Zarco (1), Agustina, Jerónimo y Taty Masseu. 27 - 29 Caja Rural Aula Valladolid Carratú, Lucio (4), Lovera (4), Baquedano (5), Bergara (3), Monteagudo (2) y Garibay (5, 1p.) -siete inicial-, Muñiz (p.s.), Jallow (2), Gorbatsjova (1), Zürni (1), Mónica Gutiérrez (1), Patiño (1) y Rodrigues. Árbitros: San Emeterio de la Fuente y Ariño Saiz (Colegio cántabro). Excluyeron a las jugadoras locales Brenda Roger y Voncina y a las visitantes Baquedano (2), Lovera (2), Jallow y Patiño.

Parciales: 1-3, 3-5, 6-8, 8-12, 11-13, 16-14 (descanso), 12-14, 18-17, 21-18, 22-22, 25-25, 27-29.

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva de Lanzarote. 420 espectadores.

Garibay y Lovera mantuvieron la ventaja cuando comenzó a acertar en el lanzamiento el Zonzamas y después se les unieron Baquedano, Bergara y Monteagudo (6-10).

Pudo correr el Aula en esos primeros minutos y eso le facilitó las cosas en ataque, pero en cuanto su rival afinó el balance defensivo la situación comenzó a complicarse. Le costó un mundo circular el balón con soltura al equipo vallisoletano y eso lo aprovechó el cuadro lanzaroteño, que, además, endureció notablemente su defensa.

Con 9-12, Salva Puig ya vio que la dinámica del partido estaba cambiando y pidió tiempo muerto. Sin embargo,no sirvió y el equipo local le dio la vuelta al partido para irse al descanso con ventaja (16-14).

Tras el tiempo de asueto, el conjunto canario amplió su margen y se fue de tres goles hasta en dos ocasiones, una mediada ya la segunda mitad, con el 22-19, en el minuto 51.

El partido era una montaña rusa y los siguientes minutos fueron dominados por el Aula, que logró ponerse por delante media hora después (22-23).

Paró el juego Juanmi Pérez para aclarar conceptos a sus pupilas, aunque no pudo evitar un nuevo tanto de Lovera (22-24).

Entonces apareció Botella, exjugadora del Aula, que anotó tres goles consecutivos y puso el 25-25. Quedaban cinco minutos y todo por decidir.

Garibay y Baquedano inflaron las velas del cuadro pucelano con sus dianas y una vez más Botella redujo distancias antes de que Voncina empatase a 27. Inoa Lucio marcó y Garibay sentenció, convirtiendo un robo de balón en el definitivo 27-29 para dar aire al Aula.