El Recoletas visita al Bathco Torrelavega, último equipo que le ganó en Huerta

El Recoletas Atlético Valladolid visita esta noche al Bathco Torrelavega (21:00 horas), en uno de los partidos más complicados de la temporada a tenor ... de los resultados entre ambos equipos en las últimas temporadas.

El equipo cántabro fue el único conjunto que logró ganar la pasada campaña en Huerta del Rey, y puso fin a la imbatibilidad pucelana en su feudo en la última jornada, en un momento donde los de Torrelavega se jugaban clasificarse para competición europea, un hito en su historia, que lograron finalmente.

Los cántabros encabezan la clasificación ASOBAL junto al Fraikin Granollers y tienen por detrás al Barça con un partido menos. Estos tres son ya los únicos equipos que cuentan sus actuaciones por victorias.

El equipo de David Pisonero se agarra al buen precedente de la pasada campaña, cuando arrancó un empate a 31 del Vicente Trueba, pabellón que además visitó durante la pretemporada para disputar un trofeo de preparación. El equipo vallisoletano es quinto con cuatro puntos tras dos convincentes triunfos en Huerta del Rey, ambos por diez tantos ante Bada Huesca y BM Guadalajara, y la previsible derrota en el Palau para quitarse de encima al inabordable Barça (35-25 en contra).

El técnico pucelano analizó el choque de hoy en tierras cántabras como el comienzo de un «un mes complicado», con tres choques fuera y solo un partido en su pabellón. «El año pasado es el único equipo que nos logró ganar en casa, tiene jugadores de calidad y un sistema bien afianzado y sin muchas variantes. Cada año se van reforzando bien con lo que será un partido muy difícil y mucho más allí, aunque el año pasado fuimos capaces de arrancar un empate. Es el primer partido con perspectivas que tenemos ya que el del Barça no estaba en nuestras expectativas», valoró el entrenador.

El preparador pucelano enfatizó la defensa como clave para sacar adelante el reto de puntuar en el Vicente Trueba. «Defensivamente hemos mostrado en casa momentos muy buenos así que vamos a intentar sacar el partido desde atrás, ante un sistema definido, sin muchas alaracas, pero muy efectivo. Con Moyano y Prokop tienen una primera línea que juega directo, con pocas pérdidas y les hace uno de los equipos más fiables de la liga. Vamos a ver si somos capaces de afianzar en el centro a Guiherme y Gustavo y en ataque jugamos sin pérdidas y estructurados», subrayó Pisonero.

El entrenador del Recoletas cree que su equipo ha ganado potencial en unas vertientes y perdido en otras y añadió que trabajan para una mayor aportación del pivote. «Es un puesto fundamental para nosotros. Hay que asentar a Lucas y Gedo en ataque y también a Guilherme».

Analizando nuevamente a Torrelavega, Pisonero destacó que su potencial sube año a año. «Es un club que está trabajando bien, con una masa social grande y un equipo construido con jugadores cada vez más fiables. La importancia de Prokop y mantener a Isi (Martínez), así como traer de nuevo a Colunga les ha dado poso».

A pesar de ello, el técnico del Recoletas Atlético Valladolid es ambicioso, aunque valoró que para llegar al nivel de poder puntuar en muchos partidos lejos de Huerta del Rey necesitarían «jugadores veteranos y expertos y nosotros somos un equipo diferente a eso, joven y de mucha fogosidad», recordó.