Oliveira trata de colarse entre la defensa del Guadalajara.

Oliveira trata de colarse entre la defensa del Guadalajara. Rodrigo Jiménez

Otro festín del Recoletas en Huerta del Rey para olvidarse del Barça

Noquea sin problemas al Guadalajara, en un partido que encarriló de salida con un parcial de 4-0 y con un gran Oliveira en ataque

J. C. Cristóbal

J. C. Cristóbal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:59

El Recoletas parece abonado a los diez goles de diferencia; es la única manera de entender que la distancia con el Guadalajara se quedara en ... esa cifra cuando planeó durante toda la tarde una goleada mucho mayor. De hecho, a los diez minutos ya no había partido, y es que el equipo visitante tardó casi siete minutos en abrir su marcador, para entonces el local ya llevaba cinco.

