César Pérez, clave en los minutos finales del encuentro del Recoletas en Alicante. MAR GARCÍA
Liga ASOBAL

El Recoletas recupera sensaciones en Alicante

El equipo vallisoletano sabe sufrir en casa del recién ascendido para reencontrarse con la victoria, con Bar y César Pérez claves en la portería

Higinio Rocamora. ADG.

Alicante

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Ningún partido es sencillo en la Asobal y el Recoletas Atlético Valladolid lo pudo comprobar. A pesar de enfrentarse a un recién ascendido como el ... Horneo Eón Alicante, el conjunto pucelano tuvo que sufrir para llevarse los dos puntos del Pitiu Rochel. Los fallos en ataque del equipo vallisoletano, que llegó a estar casi diez minutos sin anotar, hicieron que el partido fuera igualado en todo momento. Serrano, con cinco dianas, y las paradas de Bar y César Pérez, fueron decisivos para firmar la tercera victoria de la temporada.

