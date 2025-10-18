El Recoletas recupera sensaciones en Alicante

Ningún partido es sencillo en la Asobal y el Recoletas Atlético Valladolid lo pudo comprobar. A pesar de enfrentarse a un recién ascendido como el ... Horneo Eón Alicante, el conjunto pucelano tuvo que sufrir para llevarse los dos puntos del Pitiu Rochel. Los fallos en ataque del equipo vallisoletano, que llegó a estar casi diez minutos sin anotar, hicieron que el partido fuera igualado en todo momento. Serrano, con cinco dianas, y las paradas de Bar y César Pérez, fueron decisivos para firmar la tercera victoria de la temporada.

EON Alicante Doménech, Robledo (1), Aarón Gutiérrez (4), Torrico (6), Oliver, Parker (6) y Barreto (4) -siete inicial-, Mora (ps), Montoya, Teixeira, Borja Méndez (1), Moreno, Escobedo (1), Urruzola, Javi Rodríguez (1) y Dimitrievski (1). 25 - 27 Recoletas Atlético Valladolid Bar, Tao Gey (2), De Toledo (3), Karapalevski (4), Ribeiro, Oliveira y Álex Díaz (2) -siete inicial-, César Pérez (ps), Serrano (5), Azize (3), Miguel Camino (1), Herrero (4), Jozinovic (2) y Cabral (1). Parciales 1-2, 6-3, 7-5, 8-8, 10-12, 11-15 (descanso), 13-16, 15-16, 17-18, 19-19, 20-23, 23-25.

Árbitros Murillo Castro y García Sánchez (Colegio andaluz). Excluyeron dos minutos a Moreno, Urruzola, Oliver y Robledo por el Horneo Eón Alicante y a Azize (2), Jozinovic (2) y Ribeiro por el Recoletas Atlético Valladolid..

Otros datos Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Asobal, disputado en el Pabellón Pitiu Rochel de Alicante. 700 espectadores.

La intensidad defensiva fue la tónica durante los primeros minutos, con una exclusión para cada conjunto en los primeros compases del duelo. Con las defensas imponiéndose a los ataques, fue el equipo alicantino quien empezó dominando. Especial protagonismo tuvo Barreto, que, con tres tantos desde el extremo, puso la máxima diferencia en el marcador (6-3, min. 9).

Poco a poco se fue asentando la defensa de la escuadra vallisoletana, a la vez que aparecieron las paradas de Bar. Hasta que una doble superioridad numérica del Recoletas sirvió para igualar de nuevo la contienda, con un tanto desde los siete metros de Serrano (8-8, min. 20).

Y con el atasco en ataque del Horneo Eón Alicante -un gol en diez minutos-, el equipo pucelano aprovechó para adelantarse por primera vez en el partido. Jozinovic, forzando siete metros con sus penetraciones y anotando con su lanzamiento exterior, se erigió como protagonista en el Pitiu Rochel.

Con el marcador a favor, el equipo de David Pisonero se empezó a sentir más cómodo. Entre ataques rápidos y goles a portería vacía, se fue agrandando la diferencia hasta el 11-15 con el que acabó la primera parte, con un tanto de De Toledo sobre la bocina.

Aprovechando la superioridad numérica, el Horneo Eón Alicante anotó dos goles seguidos que apretaron el resultado. Más de cuatro minutos tardó el conjunto pucelano en ver portería. Y lo hizo de las manos del extremo francés Tao Gey.

Bar protagonizó una de las jugadas del partido, tras parar un lanzamiento de siete metros de Torrico y el remate del propio jugador local tras recoger el primer despeje. Pero una nueva exclusión, esta vez de Azize, dio alas al conjunto alicantino, que se acercó a solamente un tanto (15-16, min. 37) y obligó a Pisonero a pedir tiempo muerto.

Parón que, lejos de solventar los problemas del cuadro vallisoletano, los acentuó. Dos ataques y dos pérdidas y un bagaje de un tanto en doce minutos. Tuvo que aparecer Herrero, con un lanzamiento exquisito de rosca, para acabar con la sequía goleadora y mantener a su equipo por delante en el marcador.

La igualdad se adueñó de los siguientes minutos, con ambos equipos encadenando errores ofensivos en las dos áreas. La tensión se dejó notar cada vez más en la pista y se cobró la segunda exclusión de Jozinovic, uno de los baluartes de la defensa del Recoletas. Apareció entonces Parker, con dos tantos y una asistencia, para empatar el partido (19-19, min. 50).

Y cuando más se le necesitaba, emergió César Pérez. El portero vallisoletano salió desde el banquillo para firmar intervenciones de mérito que, junto a los tantos desde el extremo de Serrano, apaciguaron los intentos de remontada de la formación alicantina.

Se dejó notar la experiencia del Recoletas Atlético Valladolid en los últimos minutos, ya que supo administrar la renta de tres goles con ataques largos y duras defensas. A pesar del tirón final del Horneo Eón Alicante, subiendo la defensa para robar balones, la diferencia ya era demasiado amplia para darle la vuelta al partido, que acabó con un ajustado 25-27.