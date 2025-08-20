El Recoletas se mide al SG BBM Bietigheim en su tercer amistoso de pretemporada

Zaira Varas Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:36 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid avanza en la pretemporada dentro ya de la cuarta semana de trabajo y este jueves volverá a medir su progresión frente a un duro oponente como el SG BBM Bietigheim, equipo de la competitiva Bundesliga 2 alemana (18:30 horas en Santander).

Este tercer choque de preparación para los gladiadores azules se enmarca en el TIC Cantabria Infinita - Trofeo Ciudad de Santander 2025, un evento amistoso de alto nivel y exigencia máxima con 3 partidos en 4 días, que organiza la Federación Cántabra de Balonmano en Santander (Palacio de Deportes) y que disputarán 6 equipos, entre ellos los gladiadores azules, repartidos en 2 grupos de 3, siendo el de los pucelanos el Grupo B en el que además del citado equipo alemán estará el anfitrión de División de Honor Plata, Blendio Sinfín.

Los pucelanos viajarán este jueves a mediodía hasta tierras cántabras donde quedarán concentrados hasta la conclusión de la cita este domingo 24 de agosto. Tras jugar ante el cuadro alemán, llegará la jornada de descanso competitivo del viernes con entrenamiento matinal en el Vicente Trueba de Torrelavega. El Recoletas se enfrentará el sábado 23 al Blendio Sinfín (21:00 horas) y finalizará el calendario en este torneo el domingo con el cruce por puestos (desde las 17:00), ante uno de los rivales del otro grupo (A) que forman el campeón italiano Pallamano Conversano y los conjuntos de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, Bada Huesca y Bathco Torrelavega.

Está previsto que los choques de la competición puedan seguirse en directo en streaming a través del canal youtube oficial de la Federación Cántabra de Balonmano.

El extremo derecho del Recoletas Atlético Valladolid, Jorge Serrano, analiza en primer lugar de como se encontraron en los dos primeros compromisos preparatorios de Torrelavega del pasado sábado, derrota ante Tubos Aranda (19-15) y triunfo frente a UBU San Pablo Burgos (21-19): «En cuanto a los partidos del fin de semana en el primero se notó que era nuestro primer partido y nos costó mucho encontrar el ritmo y ser competitivos al nivel que nos gustaría, por ahí debemos tener autocrítica todos e intentar mejorar como equipo. En el segundo partido conseguimos encontrar nuestro ritmo e intensidad en defensa y ataque que se acerca más a lo que queremos ser. Ahora cada día a intentar mejorar», señala Serrano.

Ampliar David Pisonero, entrenador del Recoletas Atlético Valladolid. Carlos Espeso David Pisonero: «Nuestro estilo no va a cambiar radicalmente» Tras la presentación de las nuevas equipaciones, el técnico del Recoletas Atlético Valladolid, David Pisonero, ha hecho balance de la pretemporada y ha compartido su visión sobre los retos que afronta el equipo antes del inicio de la Liga Asobal. Ha reconocido que el trabajo físico ha sido el gran protagonista de estas semanas, aunque ha insistido en que los amistosos marcarán la verdadera evolución del grupo. «La pretemporada ha sido bastante normal, con mucho trabajo físico. Ahora tenemos tres partidos en cuatro días que nos va a marcar un poco el trabajo». Sobre el estilo de juego, Pisonero ha aclarado que el equipo mantendrá la esencia, pero con ajustes necesarios: «Nuestro estilo no va a cambiar radicalmente, pero sí debemos acomodarnos a las características de los nuevos jugadores. Defensivamente va a ser de una manera más calmada, pero en ataque nos vamos a tener que adaptar de una manera distinta». Uno de los aspectos en los que más ha insistido es en las transiciones defensa-ataque. Con una plantilla más alta y fuerte físicamente, Pisonero ha explicado que el equipo tendrá que adaptarse: «El año pasado estábamos muy marcados por un estilo de juego definido y por jugadores clave. Ahora tenemos tres pivotes distintos, físicamente diferentes, y eso nos obliga a buscar nuevas variantes». Para cerrar, el entrenador ha querido lanzar un mensaje de calma. «No estamos preocupados, sabemos que el trabajo es difícil. Lo que más echamos de menos es la fiabilidad del año pasado, con pocas pérdidas. Los jugadores nuevos nos van a dar prestaciones distintas», concluye.

En cuanto a Bietigheim, Serrano conoce muy bien al equipo alemán de enfrentarse a ellos la pasada temporada en la Bundesliga vistiendo la camiseta del TVB Stuttgart. Es un equipo que peleó precisamente con Stuttgart, Erlangen o Wetzlar, por conseguir la permanencia hasta la última jornada, algo que al final no logró descendiendo a la Bundesliga 2.

El madrileño destaca el potencial del rival: «Es un gran reto, un equipo que llega con más ritmo que nosotros y lleva más de un mes de pretemporada. Creo que ya han jugado competición oficial en la Copa de Alemania. Juegan con mucho ritmo, muy físico y obviamente son un gran equipo, así que tendremos que dar nuestro mejor nivel para poder competir y nos va a servir para ver como estamos», indica Serrano.

El rival de los vallisoletanos está entrenado por el que fuera jugador del BM Valladolid, Iker Romero y la campaña pasada tuvo en sus filas al extremo leonés Gonzalo Pérez Arce, que este curso jugará en el club de su ciudad natal. Para su plantilla actual ha fichado a jugadores como el zurdo internacional italiano Max Prantner, el portero macedonio Martin Tomovski o el lateral derecho internacional alemán Djibril M´Bengue. La escuadra alemana debutó en competición oficial el pasado domingo en choque de Copa ante el Postdam al que venció por 25-24.