El Recoletas levanta en Íscar con sudor su octavo Trofeo Diputación Sufrido triunfo para los de David Pisonero, que cierran pretemporada con un balance de 5 victorias y 3 derrotas

El Recoletas se adjudicó el X Torneo Diputación-Alimentos de Valladolid disputado en la localidad vallisoletana de Íscar. Fue el último compromiso de esta exigente pretemporada para el cuadro pucelano ante un siempre aguerrido REBI Cuenca, que puso la victoria muy cara para los hombres de Pisonero.

El buen balance, las intervenciones del guardameta Pedro Tonicher y defensa los primeros minutos, así como el acierto de Barceló, distanciaron a Cuenca (5-8, min. 12).

En este banco de últimas pruebas Pisonero mandó jugar 7 contra 6 en las últimas posesiones y el tanteador se mantuvo en empate al descanso. El portugués Oliveira con 4 goles y el francés Tao-Gey Emparan con 3, 2 desde los 7 metros, fueron los máximos anotadores del Recoletas en una primera mitad que dominaron los de Lidio Jiménez sin excesivas ventajas y que desembocó en el empate a 14.

Recoletas Atlético César Pérez (portero), Gustavo Oliveira (4), Martin Karapalevski (3), Gedo, Alejandro Pisonero (2), Tao Gey-Emparan (4 3p), Álex Díaz (1), Jorge Serrano (2, 1p), Rares Fodorean (2), Miguel Camino (2), Juan Bar (portero), Lucas Ribeiro, Pablo Herrero, Stepo Jozinovic (2), José De Toledo, Guilherme Carvalho (3), Adrián Pons. 25 - 24 BM Cuenca Pedro Tonicher (portero), Nacho Pizarro (1), Afonso Mendes (3), Santiago Mosquera, Santi Barceló (4), Guilherme Perbela (5, 3p), Jaime Colmena (1), Rajmond Toth (2), Manuel Lima (3), Héctor Belinchón, Diego Gándara (1), Guillherme Tavares (4), Fede Pizarro, Eloy Martín (portero). Parciales: 2-2; 4-6; 6-9; 9-11; 12-13; 14-14 (descanso); 15-17; 16-18; 17-20; 19-22; 22-24; 25-24 (final).

Árbitro: Alfonso García y Raúl Burgueño. Excluyeron a Pablo Herrero (2), y Guilherme por el Recoletas, y a Tavares, Mosquera y Toth por el BM Cuenca:

Incidencias: Partido correspondiente al X Torneo Diputación-Alimentos de Valladolid disputado en el Municipal de Íscar ante unos 500 espectadores.

En la reanudación Cuenca aumentó su agresividad defensiva. Se movió mejor en el cuerpo a cuerpo y tomó ventaja ante un Recoletas que notó la lesión de su máximo anotador en la primera mitad, Gustavo Oliveira. Pese a las paradas de Juan Bar que había sustituido a César, los pucelanos en ataque sólo anotaron 3 goles en 15 minutos y el REBI con Perbelini de estilete volvió a adelantarse (17-20).

El REBI BM Cuenca no cedía y seguía encontrando el camino a la portería, pero el pundonor del Recoletas le hizo no tirar la toalla, entró sólo uno abajo en los tres minutos finales 23-24, y su defensa abierta con los jugadores grandes le dio buen resultado. Así, con igualdad en el tanteador, César detuvo un lanzamiento clave al ataque conquense y Martin Karapalevski en la siguiente jugada obró la remontada.

