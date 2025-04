El Recoletas Atlético quiere que siga la fiesta en Huerta del Rey

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 11 de abril 2025, 13:45 Comenta Compartir

No encuentra techo esta temporada el Recoletas Atlético cuando juega como local. Ha despachado ya en Huerta del Rey a Cuenca, Anaitasuna, Granollers, Nava, Ademar, Huesca, Aranda, Benidorm, Guadalajara, y Cangas, y hasta la fecha -al menos hasta que reciba la visita del FC Barcelona en Miércoles Santo- solo ha dejado escapar un empate ante Logroño. Su bagaje no solo es brillante, sino que a siete jornadas de clausurar curso ya tiene un hueco reservado en la historia del club.

Cuatro partidos le quedan al equipo de David Pisonero en Huerta del Rey, y el primero en desfilar apunta a seguir los mismos pasos que antes dieron sus predecesores. Llega Puente Genil (domingo, 19:00 horas), duodécimo con 7 victorias en 23 jornadas, y un solo triunfo a domicilio, el conquistado con mucho mérito en la pista del Logroño (33-34).

«Puente Genil es un equipo totalmente distinto ahora con los refuerzos, que le hacen ser un equipo potente. Javi García, la recuperación de Simonet, el estado de forma de Barros, lo que suma Mosquera y lo mucho que aporta Tekaya en la portería les hace temibles. Es un equipo muy vertical que está compitiendo en una liga distinta a la que deberían jugar. Por eso necesitamos lo mejor que podamos dar porque va a ser muy complicado ganarles», analiza el técnico vallisoletano, satisfecho con que los suyos no hayan bajado el pistón en este momento de la temporada.

«El equipo a pesar de todo sigue compitiendo en este momento de temporada y es la clave», apunta, reforzado como está el vestuario tras la clasificación para la fase final de la Copa del Rey. «No es sencillo ganar en Copa a un equipo de Plata a domicilio, lo hemos visto con los resultados que se han dado, pero pudimos hacer una buena primera parte y gestionarlo».

La única duda para el partido ante Puente Genil es Alejandro Pisonero, que ya no pudo jugar ni en Copa ni en Logroño en la última jornada de liga. «Pisó un balón entrenando y no ha podido estar en los últimos partidos», apunta su entrenador, que tiene bien presente lo mucho que sufrieron los suyos en la ida (derrota por 29-28). «Jugar allí no es sencillo, tuvimos oportunidad de estar en partido pero fue difícil porque se nos volvió en contra. Nos faltaron esos dos detalles de seguridad para poder cerrarlo», concluye.