El Recoletas Atlético pasa en Cangas nueva reválida como visitante

Es tal la igualdad en la parte alta de la tabla en la Liga Asobal que la diferencia, el salto de calidad, hay que encontrarla en la carretera. Cuando los equipos cogen el autobús, los partidos se juegan cuesta arriba y los puntos se revalorizan y tienen un coste mucho mayor que cuando se suman al abrigo de tu pabellón. En este caso, la condición de visitante es asignatura pendiente para el Recoletas Atlético -también para la gran mayoría de los clubes españoles- y un pequeño dolor de muelas cada vez que los de Pisonero se emplean lejos de Huerta del Rey.

El viaje a Cangas del Morrazo no acostumbra a dar buenas noticias, y tampoco esta temporada tiene pinta de ser plato de buen gusto pese a las dificultades que atraviesa el equipo gallego (penúltimo con 4 puntos y solo dos victorias en ocho jornadas). Un partido (sábado, desde las 20:30 h en O Gatañal) que se antoja reválida para un Atlético Valladolid que viene de pinchar en hueso en su última salida a Cuenca (31-23).

«El valor de los puntos es enorme, y fuera de casa ni os cuento. Para nosotros sería darnos un punto distinto en la clasificación. Es verdad que ellos pecan de irregularidad, ganan en Torrelavega y con Alicante tienen bastantes problemas, pero es algo que estamos viviendo en esta liga. Los puntos fuera son muy complicados y en Cangas, históricamente, más todavía. Hay muy bien ambiente de balonmano, pero no es fácil y hace falta madurez y calidad para llevarse los puntos», analiza Pisonero, que admite como «asignatura pendiente» los partidos a domicilio.

«Ellos son un equipo sin individualidades claras, pero con una solidez como grupo que les hace bastante peligrosos, defensivamente duros, y eso no lo han perdido ni con el cambio de entrenador. Si vamos a la guerra directa vamos a tener mucho que perder», reconoce el técnico, que elogia a los de Quique Domínguez. «Es un equipo capaz de lo mejor y lo peor, se puede decir. Me gusta, son capaces de hacer victorias consecutivas que les sacan de problemas», apunta.

Al preparador del Atlético Valladolid no le obsesiona la mejoría de los suyos atrás. «Firmo ganar. Lo hablo mucho con Cadenas, da igual 41-40 que un 22-21 o un marcador más bajo. Sabemos que hemos tenido un nivel más alto pero también que estamos en crecimiento. En esta liga te puede ganar cualquiera. La liga cada vez está más justa. Se está poniendo todo muy caro, pero por arriba también, y la que gana es la Asobal y nuestro balonmano», asegura.

Para esta jornada volverá a causar baja Alejandro Pisonero, con un tratamiento conservador para recuperar sus molestias en la rodilla. «Es algo preventivo por su inflamación de rodilla. Está haciendo trabajo complementario y va poco a poco, aunque los pasos no son como nos gustaría», confirma el técnico. «Tampoco somos mucho de echar de menos. Nos adaptamos, y si tenemos alguien que nos pueda hacer este trabajo, no vamos a arriesgar», añade sobre otras bajas que tiene el equipo.