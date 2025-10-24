El Recoletas Atlético se deja la ambición en casa y cae con estrépito en Cuenca

Estefanía González-ADG Cuenca Viernes, 24 de octubre 2025, 22:33 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid se llevó una inesperada y contundente derrota en su visita a El Argal después de completar un partido desastroso, en el que maquilló algo el resultado en los seis últimos minutos.

No fue buena la primera parte del equipo de David Pisonero, a pesar de que comenzó con buen pie, defendiendo muy bien y liderando el marcador en los diez primeros minutos (3-4). Sin embargo, a partir de ese momento se le apagaron las luces a la escuadra pucelana y el Rebi Balonmano Cuenca manejó el encuentro con autoridad.

Un parcial de 6-1 obligó al banquillo del cuadro pucelano a solicitar tiempo muerto (9-5, min. 16), porque el equipo se había atascado completamente en ataque. La dirección de Karapalevski no conseguía generar superioridades ni abrir espacios en la retaguardia local, donde comenzó a brillar con luz propia Tonicher.

REBI Cuenca Tonicher (11 paradas); Fede Pizarro (4), Mendes (4), Tavares (8, 2p.), Gándara (5), Lima (1) y Nacho Pizarro (3) -siete inicial-, Arguillas (p.s.) (1), Toth (4), Mosquera (1), Matos, Antúnez, Notario y Colmena. 31 - 23 Recoletas Atlético César Pérez (5 paradas); Serrano (2), De Toledo, Karapalevski, Ribeiro, Herrero (5) y Álex Díaz (2, 1p.) -siete inicial-, Bar, (p.s), Azize (3), Oliveira, Tao Gey (4, 3p.), Miguel Camino (2), Jozinovic (4) y Cabral (1). Árbitros: Jesús y Sergio Escudero Santiuste (Colegio cántabro). Descalificaron al jugador visitante Cabral (min. 58). Excluyeron a los jugadores locales Toth, Lima, Nacho Pizarro y Tavares, y a los visitantes Ribeiro, Herrero, Azize, Miguel Camino y Serrano.

Marcador cada cinco minutos: 0-1, 3-4, 7-5, 10-7, 12-10, 15-11 (descanso), 19-11, 21-12, 22-14, 27-16, 28-19, 31-23 (dfinal).

Incidencias: Polideportivo El Sargal. 800 espectadores.

El portero con más paradas de la competición liguera demostró el motivo de esa privilegiada posición en las estadísticas y detuvo varios uno contra uno, lo que dio alas a su equipo para dominar el tanteador.

A la actuación de Tonicher también se unió la de un Tavares en estado de gracia, tanto en defensa como en ataque. El joven lateral portugués destrozó a la defensa de la formación pucelana con lanzamientos de todos los tipos, incluido un espectacular 'fly'.

Cinco goles firmó el lateral derecho en la primera mitad, que transcurrió en su mayor parte con un mejor juego del equipo conquense. Más a rachas se vio al Atlético Valladolid, que lo mismo se metía en el partido (11-9) que dejaba que el rival se escapara nuevamente al descanso (15-11). Y eso que la cosa pudo ser peor: el Rebi tuvo un ataque a falta de 30 segundos con 15-10 en el marcador. Miguel Camino, más listo que ninguno, robó el balón y marcó a la contra, ante la desesperación de Lidio Jiménez.

Echó mucho en falta la escuadra vallisoletana el juego desequilibrante de Pisonero, lo que agradeció la defensa del equipo conquense, que también afrontó el partido con varias bajas importantes.

La segunda parte fue peor todavía para el Recoletas. Un parcial de 3-0 obligó a David Pisonero a parar el crono en el minuto 34 porque su equipo estaba grogui (18-11).

No sirvió de nada. Unos pasos y un balón perdido dejaron las instrucciones del corrillo en agua de borrajas. El parcial se amplió hasta el 5-0, con siete minutos sin marcar del conjunto azulón, hasta que Jozinovic rompió la mala racha (20-12).

Tonicher seguía a lo suyo ante la desesperación de Herrero, Ribeiro y compañía, y el partido quedó sentenciado cuando Arguillas detuvo, en su única acción hasta ese momento, un penalti a Álex Díaz y en la siguiente jugada Tavares no perdonó desde los siete metros (22-12).

Quedaban 19 minutos, pero las prestaciones mostradas hasta ese momento por los jugadores del Recoletas no inspiraban la más mínima confianza en una remontada.

Con tres goles marcados en quince minutos, David Pisonero gastó su tercer tiempo muerto para situar a su equipo en defensa 4:2 muy adelantada.

No le funcionó. Únicamente la aparición en cancha de los jóvenes canteranos locales Notario y Colmena para dar descanso a algunos titulares frenó el acierto del Balonmano Cuenca e hizo posible que la diferencia, que llegó a ser de once goles, se quedara en ocho (31-23).