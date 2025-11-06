El Recoletas Atlético inicia con el derbi ante Aranda un mes clave para sus aspiraciones

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

No dejó la visita a Cuenca la mejor de las sensaciones, de ahí que el parón, amén de un buen apoyo para recuperar golpes y jugadores tocados, haya servido para que la plantilla regrese a la competición con más ganas si cabe para enmendar errores y coger impulso para afrontar con garantías lo que le viene por delante. Lo apunta el propio Pisonero, «viene un mes clave», y la mejor forma de coger confianza pasa por apuntarse este domingo el derbi autonómico ante el Villa de Aranda (Huerta del Rey, desde las 12:30 h). Después vendrán Cangas, Granollers y Bidasoa.

«Aranda va a marcar este mes y por eso es tan importante. Hay que sacarlo adelante», arranca su análisis el técnico del Recoletas Atlético, que no duda en elogiar a su rival. «Es un equipo muy bien configurado y con una plantilla equilibrada que me gusta mucho. Se ha reforzado muy bien con Poveda y el pivote cedido por Bidasoa, Jakub (Sladkowski), mantiene la aportación Rogonovs, David López ha tenido un crecimiento alto y Dalmau sigue aportando. Es un equipo peligroso, rápido, defienden muy agresivo y la aportación de Pau [Guitart] en portería», valora el técnico, satisfecho con este paréntesis que ha tenido la competición. «Nunca un parón nos ha venido mejor que este porque ha dado tiempo a recuperar jugadores», admite. «Gustavo a ver si está en un rendimiento distinto porque en Cuenca estuvo solo unos minutos, hay que ver a Rares después de la operación y veremos Alejandro [Pisonero] si acaba con ese golpe de rodilla», subraya.

En las últimas semanas ha habido cierta preocupación por dos lesiones. «Alejandro tuvo un golpe el día de Guadalajara, con rodilla inflamada, y valoramos cuando era momento de forzar. Es algo como lo que nos pasa con Tao, que debemos medir», explica Pisonero.

En cuanto a Aranda, no espera el técnico un patrón de juego diferente al que acostumbra el conjunto burgalés. «En eso son previsibles, entre comillas, son muy reconocibles en su juego. Buscan rápido la falta, transiciones rápidas, va a ser un partido muy movido, con marcador alto seguramente, muchos ataques,... y factores fundamentales, como la portería. Hay que ver cómo está Juan [Bar] después de un viaje internacional. Pero espero un partido muy disputado, es un equipo limpio pero muy noble», señala.

El Reoletas Atlético llega a este derbi 8º con 7 puntos (3 victorias, un empate y 3 derrotas), mientras que el Villa de Aranda es 10º, con 6 puntos (3 victorias y 3 derrotas).