El BM Nava cierra su pretemporada con una victoria Jugadores del BM Nava y del BM Torrelavega. / F. de la Calle El conjunto navero se impuso al BM Torrelavega (29-27) FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Domingo, 9 septiembre 2018, 10:29

El Viveros Herol BM Nava disputó su último partido de pretemporada, en esta ocasión contra el Balonmano Torrelavega (29-27) y dentro del Trofeo Viveros Herol, que se ha celebrado en el frontón navero ante la imposibilidad de estrenar el nuevo pabellón en agosto, tal y como estaba previsto.

«Ha sido el típico partido de pretemporada. Hemos empezado bien, mucho más metidos que en otros partidos, con la defensa extraordinariamente bien, con diez goles en la primera parte, muchos de ellos de pérdidas de balón, satisfecho. En la segunda parte, se ha impuesto el ritmo, el banquillo y las rotaciones nos ha hecho ganar», señalaba el técnico navero, Daniel Gordo.

Pese a la victoria, no fue hasta el minuto 20 de la segunda parte cuando los naveros consiguieron ponerse por primera vez por delante del marcador, una ventaja que no abandonarían hasta el final del partido, «costó remontar porque estábamos ante un gran equipo que hace nada nos ganó de diez goles. Está claro que cualquier equipo va a venir a por los dos puntos. Pero estoy satisfecho de que no haya habido lesiones» comentaba el entrenador, quien quiso dejar constancia de la que para él ha sido una pretemporada «muy exigente con rivales de la talla del Oporto, Bucarest, Valladolid, el recién descendido Zamora o el Aranda. Pero ha terminado de la mejor manera posible, con una victoria».

Respecto al nivel de la plantilla de cara al primer partido de liga, Daniel Gordo piensa que no se ha llegado todavía al nivel deseado. «Nos gustaría que estuvieran un poco mejor, estamos trabajando para que la gente vaya cogiendo poco a poco nivel físico y que vayan adaptándose al nivel de juego».