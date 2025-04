Martínez Ayres no continuará en el Recoletas Atlético tras tres temporadas

El Norte Valladolid Martes, 22 de abril 2025, 17:40 Comenta Compartir

El pivote Pedro Martínez Ayres no continuará como jugador del Recoletas la próxima temporada 2025-26. El jugador nacido en Sao Paulo (Brasil, 1999) pero con pasaporte español, ha militado las tres últimas campañas en el Recoletas con un rol de especialista defensivo.

Pedro Martínez, de 1,91 de estatura y 26 años, ha cumplido la cuarta temporada en Liga Asobal, en la que también disputó 16 encuentros con el Servigroup Hoteles Benidorm para un total actual de 102 en la máxima categoría. Además de su presencia en España, el actual pivote del Recoletas disputó la liga suiza en las filas del Chenois Geneve y fue bicampeón de la liga brasileña con Esporte Clube Pinheiros. Asimismo, es internacional con la selección cadete de Brasil, con la que logró la medalla de oro en el Sudamericano de la categoría.

Al margen de su valiosa labor en la parcela defensiva con el equipo pucelano, el pivote ha anotado 23 goles hasta el momento con el Recoletas, con mayor protagonismo en su primer curso en el equipo, el 22-23, en el que anotó 15 tantos en 30 encuentros.

El jugador acumula 92 choques con el Recoletas hasta la fecha, ya que a los 86 partidos jugados en Asobal hay que añadirle los 6 encuentros de Copa del Rey en los que ha intervenido hasta el momento. El tope de goles de Pedro Martínez Ayres en liga ha sido de 4, logrados ante el Irudek Bidasoa en la J4 de la temporada 2022-23, choque disputado en el mítico Artaleku, la pista irundarra.

Con la no continuidad de Pedro Martínez Ayres, ya son cinco los jugadores de la actual plantilla que no estarán en el equipo vallisoletano el próximo curso. Junto al hispano-brasileño está confirmado que no seguirán Edu Calle, los hermanos Álvaro y Miguel Martínez (jugarán en Logroño) y Dimitar Dimitrioski.