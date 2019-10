De la Copa también se aprende Oleg Kisselev y Andrés Alonso intentan bloquear el lanzamiento de Carlos Pombo. / El Faro de Vigo Dani Gordo, entrenador del Viveros Herol BM Nava, analiza la eliminación copera y dice que el equipo tiene que competir todos los partidos «con el mono de trabajo puesto» FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 16 octubre 2019, 21:02

No es Dani Gordo, entrenador del Viveros Herol BM Nava, un técnico que se ampare en las excusas. Ni el haber jugado el sábado pasado en Cangas un partido de Liga de la máxima exigencia (también lo fue esta eliminatoria copera frente al Acanor Atlético Novás), ni los dos desplazamientos consecutivos a Galicia en menos de 48 horas, ni las 20 horas que el equipo se ha pasado montado en el autobús, ni las ausencias (Álvaro Rodrigues, Yeray Lamariano, Bruno Vírseda)... Podían ser argumentos de peso. «Tenemos que plantearnos que hay que competir todos los partidos con el mono de trabajo puesto y tenemos que aprender esta lección».

Felicitó al Atlético Novás, «que hizo el partido del año», y se empleó a fondo, como en su día ya hizo también Nava cuando se enfrentaba a rivales de superior categoría. Ahora está en el otro lado, es un equipo de Asobal y el equipo de inferior categoría se deja la vida para superar la eliminatoria. «Desde luego, nosotros no supimos entrar nada bien en el partido. Esa diferencia de más cuatro que nos generaron en los primeros cinco minutos se hizo casi insalvable. Te empiezas a precipitar, de cara a portería no estuvimos nada acertados y aunque tuvimos la posibilidad de volver a entrar en el partido en el inicio de la segunda parte, apareció de nuevo su portero... No fue para nada nuestro mejor partido y el equipo tiene que responder a este tipo de partidos de otra manera y ya está, hay que seguir trabajando y que nos sirva de aprendizaje», apuntó.

Lo bueno para el entrenador del Nava (si es que lo hay) «es que hemos salvado una eliminatoria de Copa sin lesiones; ya no vamos a volver a hablar de la eliminatoria de Copa hasta el año que viene que tengamos que enfrentarnos a otro rival; el año pasado estuvimos hablando de la maldita eliminatoria de Copa todo el año por la lesión de Adrián Rosales. Es cierto que es una competición en la que tienes que competir, en la que sí es cierto que tienes que dar una imagen y que tienes que intentar que la Copa del Rey pase por Nava de la Asunción porque es un sitio en el que esta competición gusta, estuvimos viviendo la Copa del Rey con la lesión de Adrián Rosales todo el año. Lo positivo es que no ha habido lesiones y que utilizamos un sistema al que no estamos muy habituados, como el 7 contra seis en ataque y al final de la segunda parte fuimos capaces de ganar de uno; tiene cierto rendimiento, pero para nada estoy satisfecho con el partido, ni mucho menos», dijo.

Dani Gordo cree que hay que ser más exigentes; «el problema es que en el año en el que estamos no se pueden elegir las batallas porque para elegir las batallas tienes que ser muy bueno, tienes que tener una madurez deportiva que nosotros no tenemos. Nosotros somos un equipo novato, que vamos con la L y además muchos de nuestros de jugadores o debutan en la máxima categoría o tienen menos de 25 años. Elegir las batallas es algo muy arriesgado; no digo que lo hiciéramos en Novás, pero sí que nos tiene que poner en alerta. Este equipo se tiene que poner el mono de trabajo en todos los entrenamientos, en cada partido y desde esa exigencia, ese profesionalismo, ese saber hacer, conseguiremos lo que consigamos. Dicen que hay que perder alguna batalla para ganar la guerra y estamos de acuerdo, pero hay que disputarlas todas, hay que lucharlas, combatirlas, pelearlas y luego alguna tendrás que perder porque los demás juegan igual que tú, hacen las cosas igual que tú y nosotros no tenemos una plantilla para decir que vamos sobrados; no tenemos la madurez deportiva para solventar papeletas como la de Novás, no la tenemos, esa es la realidad. Esto requiere un tiempo y una madurez, así que seguiremos trabajando. El equipo no puede demostrar dos caras; el equipo tiene que tener una forma, un modus operandi, un status que sea fiel a una serie de valores», apuntó Dani Gordo. Cuenca ya espera este sábado.