El Aula visita en mal momento A Sangriña para medirse al colíder Guardés

El Caja Rural Aula va a cerrar el mes de octubre en una de las canchas más complicadas de la Liga Guerreras Iberdrola. Las blanquiazules, que en la última jornada cayeron ante el Rocasa, viajan este miércoles hasta A Sangriña para medirse al Atlético Guardés, colíder de la competición, en un partido que se antoja muy complicado (21:00 horas). «Desde luego es un equipo muy sólido desde hace varios años. Nos espera un partido muy complicado ante un rival que apenas deja escapar puntos en A Sangriña. Ellas gallegas vienen de ganar en Málaga con una defensa muy dura que siempre se apoya en una buena portería. En ataque tienen a Cecilia Cacheda en el centro, que es una de las mejores jugadoras de la competición», explica Salva Puig en la previa.

El técnico del Aula considera básico reducir el número de pérdidas de balón. «El Guardés es un equipo que apenas tiene fisuras, así que para tener opciones tenemos que minimizar las pérdidas en ataque y tener acierto en los lanzamientos. Además, ellas atacan muy bien con una jugadora más, sin portera, así que tendremos que estar muy atentas para tratar de minimizar su acierto», comenta.

Las blanquiazules están en la mitad de una maratón de partidos que se cerrará el próximo 7 de noviembre, carrusel que llevará al Aula a jugar el sábado ante Morvedre (Huerta del Rey, desde las 19:00 horas) y de nuevo entre semana casi sin descanso al Lobas Oviedo en la primera ronda de la Copa de la Reina (miércoles, 5 de noviembre, a las 19:00 horas).

Por último, el equipo tendrá que desplazarse hasta Canarias para jugar ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote el sábado 8 de noviembre. Ahí finalizará la maratón de partidos en miércoles/domingo, pero aún quedará un choque antes del parón por selecciones. Las vallisoletanas cerrarán el mes de noviembre en Huerta del Rey ante el Granollers, el sábado 15.