El Aula no sale del laberinto

J. C. Cristóbal Sábado, 25 de octubre 2025, 21:36 Comenta Compartir

La plantilla del Aula necesita un fin de semana de casa rural, una barbacoa en el campo o una noche de karaoke. Lo que sea con tal de recuperar el ánimo, porque ahora mismo las jugadoras no sonríen, no se hablan entre ellas durante el partido, agachan la cabeza con los fallos y se quedan paralizadas como conejos cuando el rival enciende los faros y coloca una ventaja en el marcador, aunque apenas sea de tres goles.

Aula y Rocasa llegaban a la cita con muchas dudas. Las vallisoletanas porque no ganan desde la primera jornada y en casa solo han sumado un punto; las grancanarias porque encadenaban dos derrotas y saltaron a la península con muchas bajas. Pareció que la debilidad la iba a gestionar mejor el Aula, con un 2-0 de salida, pero Rocasa no se precipitó y llevó el ritmo del partido al huerto que más le convenía, con posesiones largas hasta deshilachar las filas locales. No tardaron en igualar el tanteo hasta que recibieron el mazazo de una roja directa a Zaldúa, quien sujetó de forma agresiva el brazo de Gorbatsyova cuando iba a lanzar; el banquillo visitante estaba lleno de huecos, con solo cuatro jugadoras de campo disponible, una de ellas renqueante y otra debutante. El Aula lo tenía todo a su favor.

BM Aula Carratú (p), Lucio (3), Patiño (2), Baquedano (4), Bergara (4), Gorbatsyova (0), González de Garibay (1) -siete inicial-; Muñiz (p), Gutiérrez-Paris (2), Zürni (2), Arriaga (1), Jallow (0), Lovera (1), Monteagudo (1) y Guerra (0). 21 - 28 Rocasa Gran Canaria : Navarro (p), Bocchieri (2), Rodríguez (4), Correira (5), Zaldúa (1), Da Silba (8), Lang (3) -siete inicial-; Sundholm (0), Portillo (0), Medina (1), Aparicio (1) y Poles (3, 1p). Árbitros: Lesmes y Sosa. Roja directa a Zaldúa (min. 7). Exclusiones a Guerra (min. 33), Jallow (min. 58); y Medina (min. 32).

Marcador cada 5 minutos: 2-2, 4-3, 6-4, 7-9, 10-9, 10-12 (descanso); 12-13, 13-16, 16-19, 18-22, 20-24, 21-28 (final).

Incidencias: Huerta del Rey. Jornada 7ª de la Liga Guerreras. Entrada muy floja. Las jugadoras del Aula saltaron a la pista con una camiseta con la leyenda 'Ánimo, Camila', jugadora cadete del club que acaba de sufrir una nueva lesión.

No fue así porque se jugó como quiso el Rocasa. Atacó casi siempre con el brazo de los árbitros en alto como amenaza de pasivo, pero tuvieron el permiso, la paciencia y el permiso para hacer goles cuando el árbitro ya se llevaba el silbato a la boca para pitar falta. Fueron minutos en los que Almudena Rodríguez aprovechó la falta de kilos y de centímetros en la defensa rival.

Ampliar Baquedano, sujetada por una rival. C Espeso

Un buen momento de Marisol Carratú sirvió para colocar un parcial de 3-0 que desniveló la balanza en el platillo del Aula, pero esa ventaja de 6-3 no tuvo continuidad porque se perdieron muchos balones fáciles, le dieron un respiro al Rocasa y el brazo de Zürdi no encontró portería. El vaivén le sentó bien al equipo canario, que redobló el órdago con un parcial de 0-4 y se colocó por delante por primera vez, un muro imposible de escalar para las jóvenes pupilas de Salva Puig, que se quedaron secas en los últimos cinco minutos antes de volver a vestuarios (10-12).

El comienzo de la segunda parte fue de tanteo, a la espera de que uno de los equipos cogiera las riendas, y el que lo hizo fue el Rocasa. Eider Poles elevó la ventaja a tres goles, un margen que precipitó todavía más los ataques del Aula, que se despeñó después de una espectacular conexión entre Rodríguez y Da Silva; la brasileña explotó su ventaja física para barrer la portería de Carratú.

Puig adelantó unos metros la defensa, intenta que sus jugadoras presionaran las lentas maniobras del Rocasa, pero sin fe ni fuerzas suficientes para robar balones, lanzar contras y levantar los aplausos de la grada. El tiempo muerto con 16-21 solo sirvió para certificar la derrota, aunque todavía había tiempo por delante, en un partido soso, extraño, con solo un penalti en sesenta minutos y cuatro exclusiones, dos por bando. El Aula dejó escapar la ocasión de engancharse a la zona media y tendrá que resignarse a pelear en la zona baja de la clasificación.