El Aula revalida su título de campeón de Castilla y León

El Caja Rural Aula se ha proclamado este domingo en Peñafiel campeón de Castilla y León tras derrotar ampliamente al Cleba, en un partido sin mucha historia por la superioridad de las de Salva Puig que de esta forma revalidan el título logrado hace un año.

El partido arrancó con el Aula marcando territorio desde el principio. El contundente ataque vallisoletano martilleó la meta rival e impuso un 1-5 de partida que ponía una rampa de salida en cuesta para las leonesas. No quiso el Cleba vender tan pronto su alma y Leoncio Álvarez reestructuró su esquema para intentar no quedarse fuera del partido en los créditos iniciales.

Caja Rural Cleba Carmen Fernández (1), Marta Fariza (-), Paula Alonso (-), Aintzane García (-), Valeria de las Moras (3), Jone Goretti Cacho (-), Cecilia Colmenero (-), Itahisa Castillo (6), Jana Cuesta (1), Claudia Álvarez (-), Marta Velasco (portera), Mireia Díez (1), María Posado (2), Miren Martínez (2), Suhana Bayonas (7). 23 - 36 Caja Rural Aula Alba Badas (portera), Nerea Patiño (-), Ángela Perrote (1), Mónica Gutiérrez (3), Inoa Lucio (2), Ángela Zurni (6), Jimena Arriaga (4), Kadi Jallow (3), Naroa Baquedano (6), Menchu Sanz (portera), Valeska Lovera (7), Clara Gutiérrez (-), Savina Bergara (-), Amaia González de Garibay (1), María Guerra (3). Parciales cada 5 minutos: 1-5, 5-7, 7-9, 9-13, 10-17,10-21 (descanso) 11-26, 15-29, 17-30, 20-32,22-33, 23-36 (final).

Árbitros: Enrique Quinones y Mario Puertas.Excluyeron dos minutos a Mónica Gutiérrez, Jimena Arriaga, Valeska Lovera y Clara Gutiérres por el Aula.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la VII Copa Castilla y León disputado en el Polideportivo Municipal de Peñafiel.

Con el paso de los minutos, el Cleba hacía una meticulosa labor de ir rascando goles para amortiguar el primer golpe del Caja Rural Aula. Así, logró llegar con vida al ecuador de la primera mitad con un 7-9 que hacía presagiar un pulso equilibrado. Sin embargo, el equipo vallisoletano, con la MVP Naroa Baquedano a la cabeza, tenía otros planes en mente. En apenas 15 minutos, el partido se quedó sin argumentos de debate y el Caja Rural Aula llegó al descanso con un 10-21 que encuadraba la remontada casi en el marco de lo imposible para las leonesas.

Tras el paso por los vestuarios, el Cleba, más falto de ritmo de competición, intentó tejer desde el honor un amago de remontada, pero fue rápidamente descosido por el ataque del Caja Rural Aula, el cual endosó a su rival otro parcial de 1-4 de salida. Cualquier intento de insurrección leonesa era rápidamente sofocado por Alba Bades y Menchu Sanz, que demostraron estar entonadas en la portería. Sobre todo Alba, que ha aprovechado al máximo la cita autonómica para reivindicarse ante su técnico.

El Cleba tampoco encontró aliento ni en las exclusiones del Caja Rural Aula ni en la inspiración de Itahisa Castillo y Suhana Bayonas de cara al gol y con el título ya casi en el bolsillo (17-30 en el minuto 15 de la segunda mitad), Salva Puig aprovechó los minutos para dar más vuelo a las menos habituales. Una escena en la que las jugadoras demostraron estar adaptadas a la pizarradel técnico y estar preparadas para la rotación en los momentos más exigentes de la temporadaregular, que se reanuda la próxima semana con la visita del Elda a Huerta del Rey.

Con una cadencia goleadora a favor del Aula, la corriente del encuentro llegó al final con un 23-36 final que concede de nuevo la hegemonía del balonmano autonómico al conjunto vallisoletano.