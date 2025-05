El Aula defiende seis goles de renta en Galicia para acceder a semifinales

El Norte Valladolid Viernes, 9 de mayo 2025, 16:07 Comenta Compartir

Con el buen sabor de boca que dejó el partido de ida todavía en la memoria, el Aula viaja este sábado a tierras gallegas (19:00 horas) pleno de confianza y con la moral por las nubes, pero al mismo tiempo consciente de que deberá repetir al menos el mismo partido para meter la cabeza en las semifinales por el título de liga. Enfrente está el líder, un Atlético Guardés que ha visto las orejas al lobo y que exprimirá al máximo el factor cancha, A Sangriña es probablemente la pista más caliente y complicada de la liga, para construir su intento de remontada. El equipo de Ana Seabra ha dado sobradas muestras a lo largo de la fase regular de su potencial, ganando a Gijón por 9 goles (24-15), a Zuazo por diez (30-20), a Morvedre por nueve (32-23) o a Granollers por seis goles (28-22).

Hay que recordar que el equipo de Salva Puig viaja con una renta de seis goles (34-28), en un partido en el que sorprendió su energía y el nivel alcanzado, seguramente también al Guardés.

«Nosotros no vamos a especular, afrontamos el partido como si fuera una final y no tuviéramos seis goles de ventaja. Creo que es la mejor manera de conseguir algo positivo», señala en las horas Salva Puig, consciente de que la vuelta no será un camino de rosas. «Sabemos que allí vamos a tener momentos complicados, pero espero un partido en el que seamos capaces de ser regulares, sin tantos altibajos como el jugamos allí en liga regular. Allí siempre hay un gran ambiente y tenemos que ir preparadas mentalmente para aguantar el ruido y estar lcentradas solo en el juego», apunta el técnico.

María O'Mullony, por su parte, ha querido recalcar la confianza que tiene ahora mismo la plantilla. «Nosotras hemos tenido muy buenas vibraciones toda la semana y, aunque sabemos que va a ser un partido realmente complicado, confiamos en nuestras posibilidades. Para clasificarnos tenemos que jugar como sabemos, apoyarnos mucho en defensa y ser capaces de rendir al mismo nivel del pasado miércoles», ha comentado la jugadora zamorana.