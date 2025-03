El Aula confirma la baja de Jimena Laguna al final de temporada

C. Espeso

El Caja Rural Aula ha confirmado en la mañana de este lunes lo que era un secreto a voces. Jimena Laguna, una de las estandartes del equipo vallisoletano, no continuará en Huerta del Rey al término de la temporada poniendo fin a una etapa que abrió en 2020 con su llegada procedente de Pozuelo. Su marcha se une a las de María O'Mullony, Marcela Arounian, Alicia Robles y Lorena Téllez, esta última ya no jugó el último partido, oficialmente de baja por motivos personales.

La jugadora, al igual que sus compañeras, ha querido dejar unas palabras para despedirse del equipo, la afición y la ciudad:

«Tras semanas duras y días de muchas dudas, hoy tengo que escribir estas palabras con una mezcla de sentimientos y emociones. Después de cinco años aquí ha llegado el momento de decir adiós a la que ha sido mi casa. He decidido no continuar en el Caja Rural Aula Valladolid para seguir mi camino deportivo. Sólo tengo palabras de agradecimiento a todo el mundo que me ha acogido desde que llegué a la ciudad siendo una niña.

Desde el primer día sentí que la ciudad y el club sería especial para mi. No sólo por lo que significa el balonmano en Huerta del Rey, si no por todo el grupo humano que rodea el club. A la directiva anterior y a la actual:gracias por confiar en mí desde que llegué y por ayudarme cuando ha sido necesario.

Al cuerpo técnico: gracias por enseñarme cada día un poco más, por exigirme y por querer siempre que diese un poco más de mi misma, me habéis ayudado a crecer en lo deportivo y en lo personal. A mis compañeras: gracias por todo lo que hemos vivido estos años.

Cada partido, cada entrenamiento, cada victoria o cada derrota nos han hecho ser mas fuertes como equipo y como familia. Y sobretodo, gracias a cada amiga que me llevo y que me ha aguantado. Sin vosotras no sé que hubiese sido de mí estos años.

Y como no, a la afición: gracias por estar ahí, sois lo más necesario para nosotras en cada partido. Porque como sabemos, el tiempo en Huerta del Rey es 'molto longo' con vosotros.

Me voy super feliz de haber podido disfrutar de vosotros, sabiendo que he dado lo mejor de mí en cada momento.

Esto no es un adiós, si no un hasta pronto. Siempre llevaré al Aula dentro de mí y mi corazón siempre será blanquiazul.

Eternamente agradecida.

Jimena Laguna pone fin a una etapa que ha durado cinco años, y que la ha llevado a disputar unos Juegos Olímpicos en la modalidad de balonmano playa.

Su adiós se une al de un puñado de compañeras que han formado la espina dorsal del proyecto deportivo del Aula, que de esta forma también pone punto final y traza una raya para iniciar nueva etapa.