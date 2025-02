El UEMC persigue un imposible en el templo del Estudiantes

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 11 de febrero 2025, 18:45 Comenta Compartir

Cuatro años han llovido ya desde su sonado descenso, y en el Estudiantes siguen dando vueltas de tuerca en busca de un equipo redondo que les devuelva a la liga ACB. Este año ha vuelto a confeccionar una plantilla para que nadie le tosa,... y, sin embargo, ya le han tosido tres (Tizona, San Pablo Burgos y Oviedo) y amagado otros tantos que no le alcanzan ni en calidad ni tampoco en presupuesto.

No es, por lo tanto, inalcanzable, como tampoco es improbable que se deje más victorias en el camino antes de alcanzar los 'play-off' en el mes de mayo. Y a ese porcentaje se asoma esta noche el Real Valladolid Baloncesto en Magariños (20:30 horas), con la esperanza de que su defensa crezca lo suficiente como para incomodar al equipo colegial y competirle de tú a tú los cuarenta minutos. No lo conseguirá, desde luego, si repite puesta en escena y la hoja de ruta propuesta en la última jornada ante el Betis, donde los de Iñaki Martín se olvidaron de proponer y se dejaron llevar por el ritmo pausado y controlado de su rival.

«Es verdad que Betis demostró ser más sólido que nosotros y se llevó una victoria merecida, pero nosotros mostramos que nos agarramos muy bien al partido», admite Iñaki Martín. «Es el primer partido que yo he sentido que no estábamos concentrados, sobre todo en la primera parte en lo que teníamos que hacer», añade el técnico del UEMC, descontento con la defensa del 'pick and roll' de los suyos. «No interpretamos bien los jugadores interiores de cómo teníamos que defender el 'pick and roll'. Estyudiantes juega muchas situaciones para Francis Alonso y Devin Schmidt, pero al final es mucho juego de 'pick and roll'. Y si no mejoramos en eso, vamos a tener pocas opciones».

Y es que a fin de cuentas, el UEMC solo ha ganado un partido a 90 puntos esta temporada, por lo que de su respuesta en defensa depende en gran medida su futuro en la competición. «Nuestra defensa tiene que ser mucho más agresiva, mucho más de contacto, mucha más energía, es verdad que es más arriesgada, pero contra este tipo de equipos que te pueden matar si les dejas jugar lo tenemos que hacer e intentar minimizar el acierto de Estudiantes», apunta el preparador del Real Valladolid, que considera al equipo colegial «el roster más fuerte de la competición» con el jugador «más determinante», en referencia a Jason Granger.

Ese Estudiantes, tercero a dos victorias del líder San Pablo, promedia 87 puntos por partido (encaja 78) y presenta el mejor porcentaje de triples (39,9%) de la competición. «Estudiantes te presiona más al balón, en el momento en que ve que a lo mejor no puede defender uno contra uno se mete en una zona de ajustes. Jugar cinco contra cinco va a ser complicado para nosotros», comenta el técnico del UEMC.

Vuelta a Magariños

Son ya varias las ocasiones en las que el primer equipo estudiantil se ha visto obligado a volver a Magariños, y esta vez repite para recibir al UEMC 37 años después de cerrar por primera vez la puerta del viejo pabellón. En aquella ocasión se despidió con una apurada victoria ante el Fórum de Mario Pesquera (87-84), en un partido decantado por el mítico tándem que formaban David Russell (24 puntos) y John Pinone (28).