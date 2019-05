Huertas, exjugador del Palencia: «El Chocolates Trapa tiene mucha experiencia en el 'play-off'» Rafa Huertas, jugador de Bilbao Basket, en Miribilla. / Fernando Gómez El escolta del Bilbao Basket recuerda su estancia en la ciudad y cree que la fase de ascenso será difícil para ambos clubes JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Miércoles, 8 mayo 2019, 13:17

Las cartas están echadas ya para el Retabet Bilbao y el Chocolates Trapa Palencia que este fin de semana tendrán los dos primeros enfrentamientos del 'play-off' de ascenso a la ACB. El Pabellón de Miribilla acogerá estos dos primeros choques frente al rival más duro de cuantos podían tocarle a los morados. El conjunto vasco cuenta en sus filas con un viejo conocido de la afición palentina, Rafael Huertas, quien estuvo vinculado al conjunto morado durante dos meses en la campaña 2014-2015.

–Su estancia en Palencia fue muy corta. ¿Cómo la recuerda?

–Aunque fuese breve, lo cierto es que tengo muy buen recuerdo. Conservo amigos allí y estuve muy a gusto. Me fui porque llegó una oferta de un equipo de ACB (Guipúzcoa) y no podía decir que no. Fueron unos meses muy buenos. Tuve un gran trato con el club, que se portó muy bien conmigo.

–Ustedes parten como favoritos después de la temporada que han realizado. ¿Cree que es así?

–Llevamos todo el año con ese cartel. Todo el mundo en verano intuía que el Betis y el Bilbao serían los dos equipos más fuertes de la competición ya que bajaban de la ACB. El Betis ha hecho una gran campaña y se ha escapado muy rápido en la clasificación. Del segundo al noveno hay muy pocos partidos de diferencia y hay equipos que están realmente bien. Es cierto que este equipo está hecho para el ascenso y eso no se puede negar. Hay más equipos que están jugando a un nivel muy bueno y que han conseguido muchas victorias. Será un 'play-off' muy competido.

–La pasada campaña usted militó en el Palma, que esta temporada también esta jugando por el ascenso. ¿Cómo ve a su ex equipo?

–El Palma ha hecho un esfuerzo económico para el crecimiento del club y creo que le ha ido muy bien. En la primera ronda no tuvieron mucha regularidad, pero en la segunda vuelta han ganado catorce partidos de los diecisiete jugados. Son los que mejor llegan a esta fase del campeonato. Demuestra que la paciencia y el hecho de creer en los proyectos al final dan su fruto. Me fuí porque tenía una oferta de Francia y era algo irrechazable.

–Como jugador del equipo vasco, ha seguido la competición a lo largo de esta temporada. ¿Cómo ha visto al Chocolates Trapa?

–El Chocolates Trapa empezó con dudas aunque creo que les vino bien el cambio de entrenador. Han mejorado mucho en la segunda vuelta sobre todo defensivamente. En la primera ronda, lo peor que tenía el equipo era la defensa y en la segunda, con Carles Marco, han mejorado mucho. Han sumado un par de piezas al equipo y creo que está mucho más completo que antes. Tienen jugadores con mucha experiencia en 'play-off'. Va a ser una elimiatoria muy difícil para todos.

–¿Cómo recuerda a la afición del Chocolates Trapa Palencia?

–Son dos aficiones muy parecidas. Palencia lleva ya bastantes años en los que es raro ver el pabellón vacío, normalmente está lleno o casi lleno. Cuando vas da gusto ver a la afición animando y pasándoselo bien, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Los que estamos en la pista lo sentimos y lo agradecemos.