El Fundación Alilados cae en la orilla ante Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025

El Fundación Aliados cayó, por la mínima (60-61), y con opciones hasta el último segundo, ante un Econy Gran Canaria que supo aprovechar algunos errores locales para decantar la balanza de su lado, tras un partido tremendamente igualado, que se decidió por pequeños detalles, y en el que destacaron Müller y Méndez, por parte del cuadro vallisoletano, y los polacos Kozaryna y Wesolowski, por el insular.

Comenzaron dubitativos los de José Antonio de Castro, lo que dio más facilidades al rival para tomar las riendas del juego en el primer cuarto, si bien la renta no superó los cinco puntos y esta quedó reducida a tres al finalizar esos diez minutos iniciales (10-13).

Fundación Aliados Robles (4), Adrián Pérez (9), Bea Zudaire (6), Alessandrini (2), Van Brunschot (4) -cinco inicial-, Matías Méndez (13), Müller (18), Brown (4). 60 - 61 Gran Canaria Wesolowski (20), Weiss (2), Kozaryna (21), Vilas (4), Barbibay (2) -cinco inicial-, Hernández (-), Vega (6), Ojeda (-), Marendes (2), Mutware (4). Árbitros: Hernández, Celaya y Labajo. Sin eliminados.

Parciales: 10-13, 22-12 (32-25, descanso); 10-15 (42-40) y 18-21 (60-61, final).

Incidencias: Quinta jornada de la Superliga BSR, disputada en el pabellón Pilar Fernández Valderrama.

En el segundo, con la salida de Matías Méndez y Brown, el cuadro morado se mostró más seguro, sobre todo en el plano defensivo, y con más claridad de ideas en ataque, lo que le permitió llegar al descanso con una ventaja de siete puntos en el marcador del Pilar Fernández Valderrama (32-25).

Pero, tras la reanudación, el equipo local volvió a bajar el listón, fallando muchos tiros cómodos, de lo que sacó provecho el conjunto gran canario, para hacer valer la efectividad en ataque de sus jugadores polacos, Wesolowski y, sobre todo, Kozaryna, quien supo zafarse bien de la defensa vallisoletana, a pesar de que se le prestó una especial atención. Aún así, la renta de Econy era de tan solo dos puntos, al término del tercer cuarto (40-42).

El equilibrio era máximo entre los dos contendientes, de ahí la importancia de minimizar errores y de saber sacar petróleo de cualquier fallo del contrario. Y en esa lucha salió ganando el conjunto insular, con un poco de suerte también, ya que Lucas Müller, que había realizado un gran encuentro, falló un último lanzamiento, sencillo, desde la línea de tiros libres, a falta de tres segundos para el final, con el que habría dado la victoria a los suyos.

