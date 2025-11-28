El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Simon Brown da un pase sin mirar en el partido ante Getafe. A. Mingueza
Baloncesto en silla de ruedas

El Fundación Aliados recibe a un remodelado Econy Gran Canaria

El equipo de José Antonio de Castro repite en el Pilar Fernández Valderrama ante un rival en reconstrucción

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

El Fundación Aliados vuelve a jugar en el pabellón Pilar Fernández Valderrama (domingo, desde las 12:00 horas), esta vez ante el Econy Gran Canaria, un rival con un buen nivel que ha comenzado la temporada con muchas novedades en sus filas, y que sigue construyéndose como equipo, ya que cuenta también con nuevo técnico, el seleccionador de Canadá, Matteo Feriani, que ha aterrizado en la isla procedente de Servigest Burgos.

Los insulares llegan a esta cita liguera tras haber acumulado tres derrotas ante tres de los grandes de la competición doméstica -Bidaideak Bilbao, Ilunion y Amiab Albacete-, puesto que siguen en pleno proceso de acoplamiento, al contar con importantes bajas como la de Dandeneau o Ramonet, más la de Lourdes Ortega y los dos turcos, Zafer Gultekin y Bulut Atabey, y que han contrarrestado con varias nuevas incorporaciones.

Entre ellas está la del francés Shav Barbibay «especializado en el tiro exterior»; el polaco Marekel Wesolowski «que es un buen jugador, aunque no es muy conocido»; dos canadienses, Carrington Desean Marendes y Blaise Mutware, con los que ya ha trabajado el nuevo preparador en Canadá, o el veterano Julio Vilas. Estas se añaden al también polaco Kozaryna, la alemana Catharina Weiss y el canterano Raúl Vega, campeón de Europa con España, que se mantienen respecto a la anterior campaña.

«Tienen una plantilla amplia, con buenos jugadores, de calidad, aunque les falta acoplarse como grupo. Nosotros tenemos la baja por paternidad de Paco García Quiles, pero llegamos en un buen momento, físicamente muy fuertes, y el objetivo es seguir por ese camino, imponiendo un juego con velocidad y ritmo, manteniendo una defensa seria durante todo el encuentro y buscando siempre esa intensidad que nos permita hacer transiciones rápidas. Este choque es una buena piedra de toque para seguir en posiciones de cabeza», analiza el técnico vallisoletano, José Antonio de Castro.

