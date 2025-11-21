El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Baloncesto en silla de ruedas

El Fundación Aliados busca regularidad en su vuelta al Pilar Fernández

El equipo de José Antonio de Castro recibe a Rehatrans Getafe en partido adelantado

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:02

El Fundación Aliados recibe este sábado (18:30 horas) a Rehatrans Getafe, en partido adelantado, correspondiente a la decimoquinta jornada de la Superliga BSR, por el acuerdo entre ambos clubes, y lo hace en pleno crecimiento y con el principal objetivo de conseguir mayor regularidad.

«Es importante no tener tantos picos en el juego», advirtió el técnico vallisoletano, José Antonio de Castro, quien ya puede contar con toda la plantilla, tras el regreso de Van Brunschot y Lucas Müller, que poco a poco van adaptándose al ritmo de competición con el conjunto morado, tras haber participado con sus selecciones en diferentes compromisos internacionales.

Los madrileños, que ya han sumado una victoria en esta temporada, llegan a Valladolid con el refuerzo del inglés Liam Barker, «un jugador grande, que tiene buena mano y juega bastante desde el exterior, que se añade a su compatriota, Finley Tonner y al irlandés Conn Michael Nagle, el argelino Azzouz, y el joven Pariente, que juega con reducción, como quinteto inicial.

De Castro quiere la máxima concentración durante todo el encuentro, y mantener el ritmo, tanto defensivo como ofensivo, trabajando en lo que deben mejorar, para poder adquirir más nivel de competición de cara al próximo choque, también en el Pilar Fernández Valderrama, ante Econy Gran Canaria «un rival directo en la pelea de los puestos de arriba».

El equipo ha entrenado con normalidad, aunque Bea Zudaire y Joaquín Robles han perdido un día de trabajo por motivos médicos y laborales, respectivamente, y Lucas Müller ya se va metiendo más en el grupo, porque está llamado a ser una pieza importante, con un papel específico, tras un verano sin apenas descanso con la selección argentina.

