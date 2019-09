Mundial de China 2019 El sendero de la gloria pasa por Australia Ricky Rubio entra a canasta. / Andy Wong (Reuters) En el mismo escenario en el que se colgó la plata en los Juegos de Pekín, España persigue la segunda final mundialista de su historia ante los 'boomers', que buscan venganza por el bronce de Río ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 13 septiembre 2019, 01:00

Once años después de colgarse la medalla de plata en una inolvidable final olímpica ante Estados Unidos, España regresa al Wukesong Sport Arena de Pekín en pos de otro duelo por el oro. Enfrente tendrá ahora a la formidable Australia, que arriba a la cita con afán de venganza por el bronce que le negó la selección de Sergio Scariolo en los Juegos de Río 2016 con dos tiros libres de Sergio Rodríguez y un robo determinante de Víctor Claver que privó al combinado oceánico de la que hubiese sido su primera presea en una cita del máximo nivel a escala planetaria.

Aquel partido en la ciudad brasileña clavó un puñal en el orgullo 'aussie', siendo la más significativa de las siete derrotas que le ha infligido su rival en los nueve partidos oficiales dirimidos entre los dos contrincantes que pisarán la pista este viernes, ya con el boleto para Tokio 2020 sellado pero que tras cumplimentar el primer objetivo con que aterrizaron en China, ambicionan una meta aún mayor.

Encara España la tercera semifinal mundialista de su historia tras franquear la barrera de cuartos por primera vez desde que lo hiciese hace trece años en Japón. El baloncesto español, cuyo mejor periplo en un Mundial databa del cuarto puesto que logró en Cali en 1982, cuando cayó en el partido por la tercera y cuarta plaza ante la Yugoslavia de Dalipagic, Delibasic y Kicanovic, se colgó en Saitama un oro histórico avasallando a Grecia con la mejor camada de su historia, Pepu Hernández en el banquillo y Pau Gasol como MVP del campeonato e integrante de un quinteto ideal del que también formaba parte Jorge Garbajosa, hoy presidente de la Federación. De aquella plantilla sobreviven Rudy Fernández y Marc Gasol, hilo conductor entre los que tocaron el cielo en el país del sol naciente y quienes pretenden repetir gesta en la nación más poblada del mundo.

Ricky Rubio se mide a Patty Mills en un lance del partido por el bronce que enfrentó a España y Australia en los Juegos de Río. / FIBA

Huérfana de la laureada trayectoria y apabullante regularidad que ha llevado a España a disputar doce semifinales en los últimos catorce años en las principales competiciones pero con un bloque plagado de figuras curtidas en la NBA, Australia es, sin embargo, «el peor rival» que podía tocarle en suerte al bloque que tutela Scariolo, según resaltó el italiano tras la victoria de los 'boomers' frente a la República Checa que certificó el billete español para Tokio a la vez que determinaba un cruce volcánico y la mejor clasificación mundialista de los oceánicos pase lo que pase en semifinales al superar el quinto puesto que lograron en Colombia 1982 y Canadá 1994.

Desafío titánico

Con cinco jugadores de la NBA en sus filas y Patty Mills erigido en máximo anotador del campeonato (22,2 puntos de media), la selección oceánica presenta un titánico desafío por su poderío físico, polivalencia y arsenal de recursos ofensivos. La eficacia de Mills cara al aro, la garra de Matthew Dellavedova, la fortaleza en la pintura de Aaron Baynes o la potencia de Andrew Bogut son sólo algunas de las armas de un combinado que ha acallado el debate nacional que suscitó la renuncia de Ben Simmons a disputar el Mundial tras firmar su millonaria renovación con los Philadelphia 76ers merced a un paso marcial por China que se ha cobrado ya víctimas del calibre de Canadá, Lituania o la también semifinalista Francia. Un inmaculado expediente en una cita a la que Australia llegaba avalada por su victoria ante Estados Unidos en uno de los compromisos de preparación.

«Tenemos que superarnos, jugar con energía, igualarlos en intensidad, energía y dinamismo e intentar contener su juego en campo abierto» sergio scariolo

«Tenemos que superarnos, jugar con energía, igualarlos en intensidad, energía y dinamismo e intentar contener su juego en campo abierto», avisó este jueves un Scariolo que considera que haber cumplido el objetivo marcado antes del inicio del campeonato debe dar «el plus de tranquilidad y confianza para seguir compitiendo». Se mostró preocupado por la «calidad y la fuerza del rival» pero no por una pérdida de ambición de sus pupilos una vez alcanzada la meta de los Juegos sin pasar por el Preolímpico. Aunque reconoció que la experiencia de España puede ser un grado «si hay gasolina», rehuyó cualquier tentación de favoritismo. «Si hablas con mi madre, yo soy más guapo que Brad Pitt aunque esté en la sala. Pues en España pasa un poco igual. No saben ni contra quién jugamos y somos siempre los mejores», dijo en tono jocoso antes de alabar la «capacidad de aprendizaje» y la «cohesión» del bloque a su disposición.

La fortaleza del grupo es efectivamente el gran baluarte de la selección española, que ha ido de menos a más en un Mundial en el que dejó tocada de muerte a Serbia antes de dar cuenta de Polonia en cuartos. Con Ricky Rubio haciendo historia al convertirse en el mayor asistente de los Mundiales desde que comenzó a contabilizarse la estadística en 1994, el liderazgo de Rudy Fernández, estelar con sus 5 de 5 en tiros de tres para fijar la cita con Australia y que superará a Nino Buscató frente a los 'aussies' para convertirse en el cuarto jugador que más veces ha vestido la camiseta de España, el compromiso de Claver o las decisivas aportaciones de los hermanos Hernangómez, España ni siquiera ha precisado de la mejor versión de Marc Gasol para alcanzar el penúltimo escalón hacia la gloria. Un sendero que pasa por Australia.