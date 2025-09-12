El UEMC Valladolid inicia la Copa España en el Palacio de los Deportes de León

El UEMC Ciudad de Valladolid arranca la Copa de España FEB este domingo en el Palacio de los Deportes de León. El conjunto de David ... Barrio debutará en competición oficial a partir de las 18:30 horas en la capital leonesa ante el Cultural, equipo con el que ha quedado encuadrado en el Grupo B junto a la Ponferradina y el Círculo Gijón.

El técnico vallisoletano no podrá contar con el base Pablo Marín, que sufrió un esguince la pasda semana durante un entrenamiento; mientras que Pau Carreño también sigue con su puesta a punto física, y su participación es duda.

El UEMC participa por segunda edición en la Copa FEB, después de que la temporada pasada quedase encuadrado con el CB Zamora, el Súper Agropal Palencia y la propia Ponferradina. El equipo pucelano superó ese primer cuadro para caer eliminado posteriormente en las eliminatorias a doble partido ante el Monbus Obradoiro.

La competición en esta primera fase para los vallisoletanos se desarrollará entre este fin de semana y el 28 de septiembre, buscando a los 14 clasificados (dos por grupo) para las eliminatorias que comenzarán en octubre, y en las que ya participan los equipos de Primera FEB.

Los emparejamientos se determinarán mediante un sorteo puro, y las eliminatorias serán a partido único, con la ventaja de campo para el equipo de menor categoría, con ese beneficio para los intereses vallisoletanos que jugarían en Pisuerga.

El ganador de la Copa seguirá los pasos del San Pablo Burgos, vencedor el pasado año.