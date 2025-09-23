El UEMC reduce su deuda y asegura que el futuro pasa por la conversión en SAD

El UEMC CB Ciudad de Valladolid afronta una nueva etapa marcada por la reconstrucción económica y la búsqueda de estabilidad institucional. Con una deuda que ... llegó a rozar el millón de euros, el club morado ha comenzado a reducirla de manera significativa gracias al esfuerzo conjunto de su directiva, el apoyo de sus socios y la fidelidad de patrocinadores como Clínica Sur, cuyo convenio de colaboración se renovó esta semana.

El presidente honorífico, Mike Hansen, y el vicepresidente, Ignacio Pereda, hicieron balance de la situación actual tras la doble presentación de los nuevos jugadores Fares Ochi e 'Ice' Haney, donde reconocieron que el camino está siendo complejo, pero también ilusionante.

Hansen admitió que la estrategia de búsqueda de recursos ha cambiado radicalmente respecto a etapas anteriores. «Se ha vuelto a la vieja usanza, pero también estamos explorando vías vanguardistas de patrocinio. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando los espacios tradicionales ya están vendidos. Hay que buscar alternativas que permitan crecer y, al mismo tiempo, reducir la deuda», afirmó.

En este sentido, destacó la labor de la dirección general y del área comercial, que han implantado nuevas fórmulas para atraer inversión privada. «Hay que amortizar, sí, pero también crecer. Si solo te dedicas a pagar, te quedas sin tesorería. Este es un ejercicio de casi ingeniería económica, de crear un plan de pagos y, sobre todo, de recuperar la credibilidad perdida. Esa es la base del proyecto», añadió.

Por su parte, Pereda incidió en que el mayor reto es recuperar la confianza y la imagen del club, dos valores esenciales para garantizar la viabilidad. «Hemos empezado la temporada dando la cara con aquellos a los que se debía dinero. La deuda se ha reducido, aunque queda camino por recorrer. Lo importante es que los patrocinadores y proveedores vean compromiso, que sepan que cumplimos lo que prometemos. Esa es la base para volver a ser lo que éramos hace unos años», explicó. El vicepresidente recordó que la deuda contraída es tanto institucional como privada, y que los acuerdos alcanzados hasta ahora han permitido aliviar la situación con distintos proveedores y entidades. En paralelo, los socios-propietarios también han tenido que dar un paso adelante para aportar liquidez y cerrar parte del agujero económico.

En el plano deportivo, el ascenso a Primera FEB es visto como una meta deseada, pero no como una obligación inmediata. «Evidentemente subir de categoría nos daría más visibilidad, más patrocinadores y otra situación. Pero no queremos engañarnos: antes hay que construir un proyecto que genere ilusión y confianza», advirtió Pereda.

Hansen, más competitivo en sus palabras, reconoció que el objetivo deportivo siempre está presente, pero matizó que el club ha apostado por un modelo sostenible. Para ello, se han diseñado contratos con cláusulas de 1+1 años e incentivos por objetivos, lo que ha permitido incorporar jugadores de calidad sin disparar el presupuesto. «Si hubiésemos ido a por ellos solo para un año, no nos lo podríamos haber permitido. Queremos un proyecto a varios años, con jugadores que crezcan con el club».

La conversión en SAD

Más allá de lo económico y lo deportivo, el gran desafío que se avecina es la transformación del CB Ciudad de Valladolid en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Hansen fue claro: «El futuro del club pasa por ahí. No sé si será dentro de seis meses o un año, pero es un salto que hay que dar. Esa es la vía para que entren otras empresas, también de fuera de Valladolid, y apuesten por este proyecto de ciudad y provincia».

Además, la directiva reconoció que el proceso de «divorcio» con el Real Valladolid dejó luces y sombras, pero prefirió no mirar atrás y centrarse en la reconstrucción. «Ahora tenemos la ilusión de recuperar nuestro sello, nuestros valores y nuestra forma de trabajar», señaló Hansen.

En paralelo, el club mantiene una estrecha relación con la Fundación Municipal de Deportes, que trabaja en la mejora de las instalaciones del Polideportivo Pisuerga. También dejó la puerta abierta a futuras colaboraciones con el Real Valladolid, aunque siempre sobre nuevas bases más claras.