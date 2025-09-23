El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Ice' Haney, Nacho Pereda, Mike Hansen y Fares Ochi, en la presentación del escolta y el pívot. Juan J. López
Baloncesto- Segunda FEB

El UEMC reduce su deuda y asegura que el futuro pasa por la conversión en SAD

El plan de viabilidad del club morado busca amortizar el déficit sin quedarse sin tesorería en la caja y con contratos de 1+1 para los jugadores

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:34

El UEMC CB Ciudad de Valladolid afronta una nueva etapa marcada por la reconstrucción económica y la búsqueda de estabilidad institucional. Con una deuda que ... llegó a rozar el millón de euros, el club morado ha comenzado a reducirla de manera significativa gracias al esfuerzo conjunto de su directiva, el apoyo de sus socios y la fidelidad de patrocinadores como Clínica Sur, cuyo convenio de colaboración se renovó esta semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  5. 5 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  6. 6

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  7. 7

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  8. 8

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  9. 9

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  10. 10

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El UEMC reduce su deuda y asegura que el futuro pasa por la conversión en SAD

El UEMC reduce su deuda y asegura que el futuro pasa por la conversión en SAD