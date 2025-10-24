El UEMC pone a prueba su liderato en la peculiar cancha de Morón de la Frontera

Mantener el foco, pese a los halagos tras el buen partido de Copa FEB ante el Movistar Estudiantes es la consigna con la que el ... UEMC Valladolid regresa a la Liga.

El equipo de David Barrio recupera este sábado la competición doméstica para visitar la difícil cancha del CB Starlabs Morón (sábado, 18:00 horas), una pista marcada por las dimensiones del pabellón sevillano, y que suele marcar los partidos como locales del equipo andaluz. «Ellos tienen una de las pistas más complicadas de cualquier competición FEB, es una pista, como ayer lo demostraron, donde metieron 91 puntos a Córdoba que es uno de los equipazos de la liga. Hace dos años ascendieron a Primera FEB haciendo un 14 en su casa, es una pista complicadísima, vamos a dejarlo en peculiar. Ya he hablado muchas veces de esa pista y tampoco quiero meterme en más jardines de la cuenta, pero bueno, es una pista que creo que no es de este tipo de categorías, pero mientras la Federación Española lo homologue tendremos que ir a jugar allí y sabiendo la dificultad que conlleva jugar allí», analizó el técnico del UEMC en relación a un viaje de los más complicados de la competición y que llega con el equipo líder, con tres de tres en su casillero.

«Sabemos que es uno de los equipos llamados a estar arriba, a luchar por el ascenso. Tenemos dos jugadores que ya han jugado en Morón, tanto Pablo Martín como Pablo Marín, ellos han jugado allí como locales, conocen el club, conocen el pabellón... Estamos mentalizados de que va a ser uno de los partidos más duros a los que nos vamos a enfrentar durante la temporada».

Otro de los condicionantes del choque ante los andaluces puede estar, precisamente, en las secuelas del físicas del choque ante el Movistar Estudiantes del pasado martes. «Nos puede pesar un poquito físicamente, pero como creo que eso les tiene que pesar a ellos también. No puede ser una excusa. O sea, es cierto que con el sobresfuerzo del martes unido al viaje, pues obviamente no vamos a llegar con las piernas lo más frescas posibles», añadió Barrio, quien sí entiende que el buen partido en la Copa puede ser un acicate para los suyos. »Tiene que ser una motivación sobre todo para ver el punto en el que estamos, pero sin perder el foco. Porque al final nuestra liga, eso lo hablamos ayer con los jugadores, es muy bonito jugar contra Estudiantes en Pisuerga, es muy bonito llevarlos al límite, creo que además la afición acabó contenta, creo que es un día que refuerza el proyecto que estamos haciendo, que nos refuerza a todos los niveles en el sentido tanto del trabajo que están haciendo los jugadores como del club de recuperar la ilusión de lo que ya vamos hablando desde verano. Pero a la vez nuestro foco tiene que estar en pabellones como el de Morón, no en jugar en casa contra Estudiantes«, reconoció.

A pesar del temor con respecto al pabellón Alameda, la realidad es que los locales cayeron en su único partido disputado en la Liga ante el Biele ISB de Azpeitia (65-86).