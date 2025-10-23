«Si la reforma de Pisuerga por las goteras no se acomete antes de 2026, hay un problema muy grave»

Juan J. López Valladolid Jueves, 23 de octubre 2025, 15:39 Comenta Compartir

«No quiero entrar en polémicas, porque el Ayuntamiento está con nosotros, pero es cierto que existe una urgencia», valoró el técnico del UEMC Valladolid, David Barrio. «Me gusta decir la verdad, y tenemos un problema grave, muy grave...», añadió el preparador vallisoletano a propósito del problema que existe en el Polideportivo Pisuerga con respecto a las goteras, que volvieron a aparecer el pasado martes en medio del partido de la Copa FEB ante el Movistar Estudiantes.

«Ya se vio a nivel nacional, y no solo es una cuestión de imagen, sino podemos entrenar en la pista central tenemos un problema grave», valoró el entrenador del equipo vallisoletano que aseguró que había escuchado las palabras de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, en las que aseguraba que la reforma es «prioritaria», pero en la que no dio plazos, pendiente de que el Ayuntamiento ajuste el 1,6 millones de euros con los que ha valorado la reforma del polideportivo de la ribera del Pisuerga, donde juega el UEMC Valladolid.

Barrio señaló que si la reforma no se acomete hasta 2026 «existe un problema grave, muy grave». «Ya no solo por el primer equipo, que es el mejos perjudicado al jugar en la pista central, pero la cantera, las pistas laterales o el frontó cuando llueve no se pueden utilizar... Y Valladolid es una ciudad en la que llueve, y solo acabamos de empezar el otoño. Ya vimos los problemas el pasado año», agregó en relación a la amenaza de suspensión de partidos del primer equipo de baloncesto de la ciudad, como la pasada primavera ante el Alega Cantabria, incluso el pasado martes cuando tres infantiles del club tuvieron que estar toalla en mano para evitar que el agua caída en el parqué pudiese obligar a detener el partido con el Movistar Estudiantes.

