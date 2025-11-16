El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jacob Hanna trata de entrar a canasta. UEMC VALLADOLID
Baloncesto - Segunda FEB

Primer revés de la temporada para un UEMC Valladolid

El equipo de David Barrio pierde su imbatibilidad en la Liga tras dos últimos cuartos para olvidar y después de cinco victorias consecutivas

Jesús López. ADG.

Ponferrada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

Algún día tenía que llegar la primera derrota para un UEMC Valladolid Baloncesto que ha dejado al Coto Córdoba como único conjunto invicto en la ... categoría. Tras cinco victorias consecutivas, el equipo blanquivioleta sufrió su primer revés en un derbi autonómico en el que se vio superado por completo y agudizó los dientes de sierra que ya había mostrado en ocasiones anteriores. Una irregularidad que castigó a base de buena circulación de balón en ataque y dinamismo en defensa un Clínica Ponferrada SDP que ha decidido sentarse en la mesa de los mayores por méritos propios. De muy poco sirvió el extenso conocimiento que atesora David Barrio del Pabellón Municipal de Deportes Lydia Valentín después de cuatro temporadas como propietario de la pizarra ponferradina para salvarse de un naufragio en el que el 37% de acierto en tiros de campo frente al 50% firmado por sus oponentes habló con rotundidad sobre la tarde vivida por sus discípulos.

