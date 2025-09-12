El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pau Carreño, el presidente del UEMC Valladolid, Lorenzo Alonso, e Iñaki Ordóñez.

Pau Carreño, el presidente del UEMC Valladolid, Lorenzo Alonso, e Iñaki Ordóñez. Iván Tomé
Baloncesto

Así son las nuevas camisetas del UEMC Valladolid

El club presenta sus nuevas equipaciones con guiño al décimo aniversario de la entidad

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:27

El UEMC Club Baloncesto Ciudad de Valladolid presentó este viernes sus camisetas oficiales para el curso 2025/2026. La entidad descubrió su primera y segunda camiseta sobre la pista del Polideportivo Pisuerga y con los jugadores Pau Carreño e Iñaki Ordóñez ejerciendo de modelos, y de la mano con la Universidad Europea Miguel de Cervantes como patrocinador principal, y de la marca Mercury, proveedor de la ropa.

Las equipaciones de esta temporada, un diseño 100% propio del club y con libertad creativa absoluto, son moradas y blancas, para las locales y visitantes, respectivamente. Y están cargadas de referencias a la ciudad y la provincia con los colores de siempre del baloncesto vallisoletano.

La primera, la morada, cuenta con detalles dorados debido al 10º aniversario del Club y es una referencia a la historia de la entidad. En la espalda están serigrafiados en el patrón los nombres de todos los jugadores, primeros entrenadores, presidentes y personas importantes de la institución que han pasado por la familia de las ardillas. El plano de la ciudad de Valladolid es el motivo principal de la camiseta y nos aboca a nuestras raíces y el corazón de la provincia de Valladolid, representando a la región y a la ciudad con orgullo, algo que ha venido realizando también Ponce CB durante varias temporadas.

La segunda, de color blanca con detalles morados como las llamas propias del escudo de Valladolid y del escudo del CBCV. Una nueva referencia a nuestra zona y a la imagen fundacional del Club.

Ya el año pasado el cubre del equipo, también de diseño 100% propio, mostraba las siluetas de los edificios más icónicos de la ciudad, motivo que vuelve a ser clave este curso. El cielo de Valladolid es lo más representativo de esta prenda y refleja, en este orden, la Catedral, el Ayuntamiento, la Fachada de la Universidad de Valladolid y Facultad de Derecho, la Antigua y San Benito. Es, por tanto, también una referencia a los 10 años de historia del Club y al aniversario del mismo, igual que los nombres que componen la primera equipación: los de todos los jugadores, primeros entrenadores, presidentes y personas importantes de la institución que han pasado por la entidad del Pisuerga.

Las nuevas equipaciones y el cubre estarán a la venta próximamente en las oficinas del club, como siempre, en el pabellón durante los partidos del UEMC CBCV y también en las tiendas de Justo Muñoz, empresa encargada de la distribución y el retail de las prendas.

