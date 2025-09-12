Así son las nuevas camisetas del UEMC Valladolid

El Norte Valladolid Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:27 Comenta Compartir

El UEMC Club Baloncesto Ciudad de Valladolid presentó este viernes sus camisetas oficiales para el curso 2025/2026. La entidad descubrió su primera y segunda camiseta sobre la pista del Polideportivo Pisuerga y con los jugadores Pau Carreño e Iñaki Ordóñez ejerciendo de modelos, y de la mano con la Universidad Europea Miguel de Cervantes como patrocinador principal, y de la marca Mercury, proveedor de la ropa.

Las equipaciones de esta temporada, un diseño 100% propio del club y con libertad creativa absoluto, son moradas y blancas, para las locales y visitantes, respectivamente. Y están cargadas de referencias a la ciudad y la provincia con los colores de siempre del baloncesto vallisoletano.

La primera, la morada, cuenta con detalles dorados debido al 10º aniversario del Club y es una referencia a la historia de la entidad. En la espalda están serigrafiados en el patrón los nombres de todos los jugadores, primeros entrenadores, presidentes y personas importantes de la institución que han pasado por la familia de las ardillas. El plano de la ciudad de Valladolid es el motivo principal de la camiseta y nos aboca a nuestras raíces y el corazón de la provincia de Valladolid, representando a la región y a la ciudad con orgullo, algo que ha venido realizando también Ponce CB durante varias temporadas.

La segunda, de color blanca con detalles morados como las llamas propias del escudo de Valladolid y del escudo del CBCV. Una nueva referencia a nuestra zona y a la imagen fundacional del Club.

Ya el año pasado el cubre del equipo, también de diseño 100% propio, mostraba las siluetas de los edificios más icónicos de la ciudad, motivo que vuelve a ser clave este curso. El cielo de Valladolid es lo más representativo de esta prenda y refleja, en este orden, la Catedral, el Ayuntamiento, la Fachada de la Universidad de Valladolid y Facultad de Derecho, la Antigua y San Benito. Es, por tanto, también una referencia a los 10 años de historia del Club y al aniversario del mismo, igual que los nombres que componen la primera equipación: los de todos los jugadores, primeros entrenadores, presidentes y personas importantes de la institución que han pasado por la entidad del Pisuerga.

Las nuevas equipaciones y el cubre estarán a la venta próximamente en las oficinas del club, como siempre, en el pabellón durante los partidos del UEMC CBCV y también en las tiendas de Justo Muñoz, empresa encargada de la distribución y el retail de las prendas.

Temas

Real Valladolid Baloncesto