Multa de 800 euros para el UEMC Valladolid por la suspensión del partido ante la Cultural

Los árbitros observan las labores de limpieza del agua de las goteras, el pasado 1 de noviembre en Pisuerga.

La Federación Española de Baloncesto le ha impuesto una multa de 800 euros al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid por la suspensión y posterior aplazamiento del encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras del Polideportivo Pisuerga.

El choque, previsto para el pasado 1 de noviembre, se jugará el próximo miércoles 17 de diciembre a las 20:00 horas, en principio, en el Polideportivo Pisuerga.

Así lo ha fallado el Comité Nacional de Competición de la FEB 18 días después de que el derbi no se pudiera disputar.

Además de la multa económica, el UEMC Valladolid tendrá que sufragar todos los gastos originados por la suspensión del encuentro y de la repetición del mismo.

El Comité Nacional de Competición también advierte de que la reincidencia de una situación similar está tipificada en el Reglamento Disciplinario de la FEB y conllevaría multas económicas superiores y sanciones deportivas.

Reembolso del precio de las entradas

En relación a los aficionados que no pudieron disfrutar del partido por el aplazamiento, El UEMC Baloncesto Valladolid recuerda que podrán solicitar el reembolso de sus entradas y actuar como consideren en los siguientes supuestos:

• Las entradas compradas en taquilla serán válidas para el nuevo partido. Las personas que quieren solicitar la devolución del importe íntegro, deberán escribir un correo electrónico al club (administracion@cbcvalladolid.com) adjuntando las entradas y aportando un número de cuenta bancaria, su nombre, apellidos y DNI.

• Las entradas adquiridas a través de la página web del club, también serán válidas para la nueva fecha y para solicitar el reembolso simplemente deberán adjuntar, en la dirección de correo electrónico indicada, las entradas. El abono se realizará directamente en la tarjeta con la que se efectuó la compra.

• Las invitaciones cursadas para las donaciones al Centro de Hemoterapia y Hemodonación también son válidas para ese día. Para las entradas compradas a precio reducido, de igual modo, podrán solicitar la devolución del importe solicitándolo al Club a través del correo electrónico, como está previamente indicado, y adjuntando la información demandada.

• Las invitaciones de patrocinadores, empresas e instituciones no serán válidas para el partido, sino que el club las volverá a enviar cuando proceda.

• Para los abonados del UEMC Valladolid que solicitasen una serie de invitaciones que corresponden a su carné, deberán contactar con el Club vía correo electrónico adjuntándolas para que sean anuladas y que no computen en su historial.

