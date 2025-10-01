El mejor triplista del UEMC Valladolid... ¡El vicerrector de política!

Juan J. López Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:05 Comenta Compartir

Parecía imposible pero el balón logró la trayectoria adecuada y entró limpio. Aplausos de los alumnos, de los periodistas, de los jugadores y el cuerpo técnico del UEMC CBC Valladolid... y hasta del operario de la máquina de frutos secos, sandwiches y bebidas... que con la carretilla en la mano se había quedado diciendo y si... Pues sí.

El balón entró sin tirar a tablero, limpio desde el tejado del edificio nuevo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y el vicerrector de Política Científica e Internacionalización, Juan Martínez Hernández, se convertía en el mejor triplista de la mañana. El profesor de la UEMC hacía menos imposible el denominado como 'Reto de la canasta casi imposible', y acertaba desde el tejado ante los aplausos de todos los presentes, y con un dron revoloteando alrededor de la pelota para dar fe de la proeza.

No lo lograron los capitanes del UEMC Valladolid, Juan García Abril y Pablo Martín. Los dos, ambos miembros de la universidad además de profesionales en el equipo de Pisuerga, lanzaron a canasta muy por debajo del nivel exhibido por su vicerrector.

También lo intentó la responsable del Servicio de Admisiones, Jimena Fernández Alcalde, y aunque se aseguró que en la preparación había logrado el aro... No hubo suerte, y se quedó sin los aplausos de sus alumnos.

El reto, divertido y ameno, sirvió para presentar en sociedad al equipo vallisoletano ante la comunidad universitaria en el centro que ostenta el principal patrocinio y nombre al club pucelano de la Segunda FEB esta temporada, y para que jugadores como Jacob Hanna deleitara a los presentes con su particular concurso de mates.