El mejor triplista del UEMC Valladolid... ¡El vicerrector de política!

BaloncestoEl mejor triplista del UEMC Valladolid... ¡El vicerrector de política!
El profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes encesta desde el tejado del centro en el reto del club de 'La canasta casi imposible'
Valladolid
Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:05
Parecía imposible pero el balón logró la trayectoria adecuada y entró limpio. Aplausos de los alumnos, de los periodistas, de los jugadores y el cuerpo técnico del UEMC CBC Valladolid... y hasta del operario de la máquina de frutos secos, sandwiches y bebidas... que con la carretilla en la mano se había quedado diciendo y si... Pues sí.
El balón entró sin tirar a tablero, limpio desde el tejado del edificio nuevo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y el vicerrector de Política Científica e Internacionalización, Juan Martínez Hernández, se convertía en el mejor triplista de la mañana. El profesor de la UEMC hacía menos imposible el denominado como 'Reto de la canasta casi imposible', y acertaba desde el tejado ante los aplausos de todos los presentes, y con un dron revoloteando alrededor de la pelota para dar fe de la proeza.
No lo lograron los capitanes del UEMC Valladolid, Juan García Abril y Pablo Martín. Los dos, ambos miembros de la universidad además de profesionales en el equipo de Pisuerga, lanzaron a canasta muy por debajo del nivel exhibido por su vicerrector.
También lo intentó la responsable del Servicio de Admisiones, Jimena Fernández Alcalde, y aunque se aseguró que en la preparación había logrado el aro... No hubo suerte, y se quedó sin los aplausos de sus alumnos.
El reto, divertido y ameno, sirvió para presentar en sociedad al equipo vallisoletano ante la comunidad universitaria en el centro que ostenta el principal patrocinio y nombre al club pucelano de la Segunda FEB esta temporada, y para que jugadores como Jacob Hanna deleitara a los presentes con su particular concurso de mates.
