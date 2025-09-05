Medina de Rioseco evalúa los primeros pasos del UEMC

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

Primera toma de contacto con luz y taquígrafos del CBC Ciudad de Valladolid que, a una semana vista de disputar su primer encuentro oficial (domingo 14, a las 18:30h en León, debut en Copa España), ha soltado piernas en Medina de Rioseco con un partido de entrenamiento en el que el filial ha reforzado al primer equipo, con las bajas de Pau Carreño y Pablo Marín. Un aperitivo que ha servido para calibrar las diferencias, la gran mayoría notables, que va a experimentar el aficionado medio cuando se acerque esta temporada al polideportivo Pisuerga para apoyar al CBC Ciudad de Valladolid. La más evidente, el físico, con un plantel con muchos menos kilos y centímetros de los que demanda la Primera FEB, y en este sentido en correspondencia con los 23,3 años que promedia el equipo de David Barrio.

Acorde a este aspecto también, el estilo de juego en nada se parecerá al que se ha podido ver en los últimos años, con un ritmo en muchas ocasiones de vértigo que al mismo tiempo multiplica pérdidas, errores e imprecisiones, y que convierte el juego en mucho más vivo y menos táctico. Un juego de ida y vuelta constante al que tendrá que acostumbrarse el público, tal y como lo hizo este viernes aquellos que se desplazaron hasta la Ciudad de los Almirantes. En el Municipal de Rioseco se ha asomado un esbozo de lo que serán las bases del UEMC 25-26, un plantel compensado con un muy buen director de juego, con mando en plaza desde el primer día como es Pau Isern, dos escoltas americanos llamados a liderar en anotación ('Ice' Haney y Jacob Hanna), y dos muy buenos 'cincos' para la categoría (probablemente no habrá un tándem igual en la competición como el formado por Taiwo y Fares Ochi). La segunda consideración que ha dejado la primera toma de contacto pasa por un equilibrio en todas las posiciones, pendiente de la recuperación del base Pablo Marín, con Juan García-Abril al '4' para acompañar al zurdo Iñaki Ordóñez, y Pablo Martín al '3' como complemento de Pau Carreño.

Arriba O'Callaghan tapona a Hanna; abajo Ochi defiende a Taiwo (izquierda), y 'Ice' Haney busca el aro. Mariano Egea

Al partido de entrenamiento se han sumado, con buena nota, canteranos como Sergio Hansen, Rodrigo Núñez, Rodrigo Sánchez, Pablo Hernández Blanco, Lucas Barnes y Enrique Gutiérrez O'Callaghan, este último con muy buenas maneras tras su paso el último año por Estados Unidos.

Con una semana por delante para rematar ajustes y adaptar la idea de juego de David Barrio, el UEMC iniciará la ronda de amistosos el próximo domingo en León ante la Cultural y Deportiva Leonesa (18:30h, primera jornada de Copa España), el martes 16 se medirá en Palencia al Super Agropal de primera FEB, el sábado 20 volverá a Pisuerga para enfrentarse a la Ponferradina (19.00 horas, Copa España) y cerrará el 27 en Gijón ante el Círculo. Se espera que los dos lesionados (Pau Carreño y Pablo Marín) estén ya disponibles para el comienzo de liga, el 4 de octubre.