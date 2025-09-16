El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los bueyes logran reconducir a 'Saltavallas', pero se refugia entre unos árboles
CB Ciudad de Valladolid y Ponce lucirán los mismos colores.
Baloncesto

CBC Ciudad de Valladolid y Ponce caminarán de la mano para aprovechar sinergias

Ambos clubes lucirán los mismos colores y equipaciones y reforzarán lazos con el fin de mejorar la salud del baloncesto local

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:49

El CB Ciudad de Valladolid y Ponce han firmado un convenio de colaboración que por el momento tendrá vigencia esta temporada, pero que nace con una intención de prolongarse en el futuro. Este acuerdo implica que el Ponce CB vestirá los mismos colores que el CBCV [morado en su primera equipación], y pasará a denominarse CBCV Ponce [club]. Además, este equipo, que este año jugará en Primera Nacional, disputará sus partidos oficiales en el frontón del polideportivo Pisuerga.

«Se pretende hacer un proyecto de baloncesto en la ciudad, con sinergias entre canteras, e ir de la mano porque somos dos clubes que tenemos la misma filosofía y valores en la educación de los niños», ha apuntado Lorenzo Alonso, presidente del CBC Ciudad de Valladolid en la presentación.

Por su parte Jesús Manso, presidente del Ponce, ha reforzado las palabras de Alonso Nistal, destacando las virtudes del convenio. «Los dos clubes pretendemos beneficiarnos de esta colaboración porque crear una marca común puede ser un paso importante para el baloncesto vallisoletano. Estamos en planos diferentes, pero nos une un objetivo común, y que es que el baloncesto siga creciendo en la ciudad. Esperemos que haya una sección femenina y se pueda consolidar porque les fortalece. A nosotros nos vendría bien como palanca para seguir creciendo», ha apuntado, satisfecho con un «noviazgo» que tendrá una primera evaluación a final de esta temporada con el deseo de profundizar en un futuro.

Lorenzo Alonso y Jesús Manso, presidentes de CBCV y Ponce.

«Cada club mantiene en principio una identidad propia, lo primero es conocernos, trabajar juntos y aprovecharnos de unas sinergias para después ir cada vez más de la mano y trabajando en más parcelas», ha matizado Lorenzo Alonso.

A nivel social, ambas entidades informan que todas las familias que componen la estructura del Ponce CB dispondrán de las mismas condiciones para abonarse al UEMC CBC Valladolid que las dispuestas por las familias del club morado. El primer equipo femenino se llamará Caja Rural Ponce, y el equipo de cantera, Iveco CBC Ponce.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  6. 6 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  7. 7

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  10. 10

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla CBC Ciudad de Valladolid y Ponce caminarán de la mano para aprovechar sinergias

CBC Ciudad de Valladolid y Ponce caminarán de la mano para aprovechar sinergias