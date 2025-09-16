CBC Ciudad de Valladolid y Ponce caminarán de la mano para aprovechar sinergias

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 11:49 | Actualizado 12:28h. Comenta Compartir

El CB Ciudad de Valladolid y Ponce han firmado un convenio de colaboración que por el momento tendrá vigencia esta temporada, pero que nace con una intención de prolongarse en el futuro. Este acuerdo implica que el Ponce CB vestirá los mismos colores que el CBCV [morado en su primera equipación], y pasará a denominarse CBCV Ponce [club]. Además, este equipo, que este año jugará en Primera Nacional, disputará sus partidos oficiales en el frontón del polideportivo Pisuerga.

«Se pretende hacer un proyecto de baloncesto en la ciudad, con sinergias entre canteras, e ir de la mano porque somos dos clubes que tenemos la misma filosofía y valores en la educación de los niños», ha apuntado Lorenzo Alonso, presidente del CBC Ciudad de Valladolid en la presentación.

Por su parte Jesús Manso, presidente del Ponce, ha reforzado las palabras de Alonso Nistal, destacando las virtudes del convenio. «Los dos clubes pretendemos beneficiarnos de esta colaboración porque crear una marca común puede ser un paso importante para el baloncesto vallisoletano. Estamos en planos diferentes, pero nos une un objetivo común, y que es que el baloncesto siga creciendo en la ciudad. Esperemos que haya una sección femenina y se pueda consolidar porque les fortalece. A nosotros nos vendría bien como palanca para seguir creciendo», ha apuntado, satisfecho con un «noviazgo» que tendrá una primera evaluación a final de esta temporada con el deseo de profundizar en un futuro.

Ampliar Lorenzo Alonso y Jesús Manso, presidentes de CBCV y Ponce.

«Cada club mantiene en principio una identidad propia, lo primero es conocernos, trabajar juntos y aprovecharnos de unas sinergias para después ir cada vez más de la mano y trabajando en más parcelas», ha matizado Lorenzo Alonso.

A nivel social, ambas entidades informan que todas las familias que componen la estructura del Ponce CB dispondrán de las mismas condiciones para abonarse al UEMC CBC Valladolid que las dispuestas por las familias del club morado. El primer equipo femenino se llamará Caja Rural Ponce, y el equipo de cantera, Iveco CBC Ponce.