José Alberto Vacas, en su etapa como jugador de baloncesto; en detalle, poco antes de fallecer.

Diez años sin Alberto Vacas: 'Una década sin ti, jefe'

«Tras tu partida, el tiempo ha pasado, pero tu legado y tu recuerdo permanecen intactos; la vida se ve distinta sin ti»

Álvaro Vacas

Martes, 21 de octubre 2025, 10:28

Parece mentira, pero sí: ya han pasado diez años desde que te perdimos, y aún sigue doliendo, pero como dice la frase que tiene tu ... hija Graciela grabada con tinta en su piel: «Solo muere lo que se olvida». Han sido años difíciles para mí, un tanto oscuros, pero, como ya sabrás, ahora estoy en el buen camino y espero que estés orgulloso de mí. Te lo debía. Graci y Bea también te echan mucho de menos, y ambas les hablan de ti a tus nietos para que vayan sabiendo quién fue su abuelo. Por cierto, ¡ya tienes cinco! Son todos geniales, y estoy seguro de que los cuidas desde allí, al igual que lo haces con nosotros. Aún recuerdo, como si fuera ayer, las primeras veces que fuimos juntos al Pisuerga, allá por 1994. En aquel equipo jugaban Óscar Schmidt, Fetissov, Lalo García, Hansen, Lavodrama... ¡Vaya primeros referentes que tuve! Nos sentábamos en la tribuna baja lateral A, un sitio al que, a día de hoy, aún miro con nostalgia cuando paso por allí. Me quedo unos segundos recordando aquellos momentos y visualizando a ese niño emocionado por ir al baloncesto con su padre. Recuerdo aquella libreta negra de piel en la que anotabas tus apuntes para después escribir la crónica del partido para el diario deportivo. Al principio no le prestaba mucha atención al juego; tan solo tenía siete años y estaba más pendiente de mirar lo que escribías o de que llegara el descanso para poder ir a comprar unas patatas fritas y un refresco al bar que estaba a pocos escalones de distancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

