El mejor marisco gallego bucea hasta el Canal de Castilla El chef Iñaki Bretal del restaurante Eirado da Leña, en Pontevedra. ÁNGEL MORETÓN La Academia de Gastronomía de Valladolid organizó una degustación en el nuevo restaurante La Maruquesa EL NORTE Valladolid Viernes, 25 enero 2019, 14:16

El chef Iñaki Bretal del restaurante Eirado da Leña, en Pontevedra, y miembro del grupo Nove, fue el encargado de preparar una amplia degustación de los mejores productos de las costas españolas con el equipo de cocina del restaurante La Maruquesa, establecimiento abierto recientemente a orillas del Canal de Castilla en uno de los edificios históricos que ha sido rehabilitado. La Academia de Gastronomía de Valladolid organizó, junto a la empresa gallega O Percebeiro y el restaurante La Maruquesa, una degustación de los mejores mariscos que se pueden encontrar en España.

Productos como la centolla de la ría, las navajas, almejas y, como no, percebe gallego fueron algunos de los protagonistas. Pero la verdadera oportunidad que brindó a sus miembros la Academia de Valladolid fue la de probar algunos productos que no se encuentran normalmente en nuestra tierra como son los moelos, las anémonas, el rabioso, la cornicha, el reloj, o el hígado de rape entre otros. Una veintena de productos frescos traídos directamente para esta clase magistral de mariscos, que fueron armonizados con los vinos de la bodega Marqués de Vizhoja, de la DO Rias Baixas que produce excelentes albariños desde el año 1968.

Arriba, Francisco Requejo, posa con el equipo de cocina de La Maruquesa y con el chef Iñaki Bretal, entre otros. Imágenes de los participantes, las cocinas y algunos de los productos. Á. M.

Fue Manuel Otero, gerente y director general de la empresa gallega O Percebeiro, el encargado de la presentación. Esta empresa gallega especializada en la comercialización de pescados, mariscos, bivalvos nace en el año 2001, en Bueu (Pontevedra). Sus instalaciones están ubicadas en el Puerto de Marín (Pontevedra), lo que les permite estar a diario en las principales lonjas gallegas, en las que adquieren los mejores productos, que hacen llegar a sus clientes en menos de 24 horas desde su subasta. Cada día distribuyen pescado y marisco fresco de las lonjas más importantes de la región a clientes de toda España. Cuentan con una clientela fija de más de 400 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional. A nivel internacional sirven a clientes en Francia, Andorra, Austria, Holanda, Suecia, Italia e Inglaterra o Suecia entre otros.

Esta actividad de la Academia de Gastronomía de Valladolid, que preside Ángel Moretón, se enmarca dentro de su objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y cultura gastronómica con otras regiones de España y con otros productos del país.