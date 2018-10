Los ingredientes que marcarán tendencia en el turismo hotelero en 2019 Los productos de temporada y locales, los más solicitados por los visitantes cuando viajan EL NORTE Valladolid Lunes, 15 octubre 2018, 18:29

El turismo cada vez busca más el producto de temporada y local en sus escapadas, ya sean estas cortas o en forma de vacaciones. «Estamos viendo un aumento notable en la cantidad de personas que buscan productos regionales y de temporada disponibles únicamente a través de productores locales o establecimientos especializados», defienden algunos chefs de la cadena hotelera InterContinental Hotels & Resorts.

Es por ello, que estos especialistas señalan una serie de alimentos que marcarán tendencia en 2019 dentro de los menús de los grandes establecimientos hoteleros y de descanso.

1 Eberhard Lange, chef principal de Hugos, InterContinental Berlin Endrina, cornejo y puntas de picea – hallazgos de recolector

Nos estamos alejando de las compras en grandes supermercados generalistas y buscando ingredientes únicos y nuevos, que solo se encuentran disponibles para una minoría selecta. Algunos ejemplos incluyen la endrina, cornejo y puntas de picea.

La endrina, en concreto, es una baya con un sabor agrio y amargo que a menudo se utiliza para elaborar ginebra. El cornejo es un fruto relativamente desconocido procedente de Europa del Este con el que se fabrica mermelada. Las puntas de abeto o picea son brotes verdes y comestibles. Impregnadas en sirope y con un poco de zumo de limón, constituyen un postre perfecto.

Estos productos resultan populares porque son relativamente desconocidos por las generaciones más jóvenes, que se sorprenden ante lo que la naturaleza nos llega a ofrecer. Incluso los comensales de mayor edad que a veces reconocen estos ingredientes no suelen haberlos visto sobre un plato desde hace muchos años. Será una tendencia de comida nostálgica que va a adquirir importancia en 2019.»

2 Eddy Melo, chef Ejecutivo de AKLA, InterContinental Lisboa Algas y arbustos del mar

«Utilizadas en la cocina asiática durante siglos, las algas representan una propuesta saludable que está entrando en las cocinas de toda Europa», defiende el chef portugués.. Las algas aportan un sabor como ningún otro y que no resulta sencillo de imitar con otros condimentos, como el umami, el quinto sabor que a menudo se describe como salado. Empleadas como base de sabor en caldos, las algas pueden utilizarse para condimentar ensaladas y aperitivos fríos o en el plato principal.

«Este sencillo, pero sabroso ingrediente va a resultar muy importante en el mundo de la gastronomía durante 2019 y lo encontramos por todas partes», concluye.

3 Sophie de Bernardi, Chef de Pastelería de Café de la Paix, InterContinental Paris Le Grand Kasha, polvo dorado ruso

«Dado que muchas personas están optando por opciones sin gluten, los nuevos productos como el kasha, originario de Rusia, están adquiriendo una gran popularidad como substitutos del trigo. El kasha está repleto de nutrientes y antioxidantes y se ha convertido en un plato de moda en varias cocinas de toda Europa. Aunque no se trata de un verdadero cereal, sino de una fruta, las semillas de kasha a menudo se emplean como acompañamiento de manera similar al arroz o la quinoa, y se pueden servir cocidas o crudas, como gachas, como plato principal acompañado de verduras o para crear postres, como hago yo, elaborando galletas de mantequilla a base de kasha y servidas con chocolate. Tienen una textura crujiente fantástica y la combinación resulta deliciosa».

4 Miguel Laffan, chef Creativo de Atlántico, InterContinental Estoril Aceite de oliva, oro líquido

«Sencillo pero esencial, especialmente en el mundo de la gastronomía europea. El aceite de oliva ha sido una constante en el calendario culinario durante décadas y continuará siéndolo durante muchos años. Su sabor puede llegar a ser muy diferente dependiendo de la variedad y madurez de las aceitunas, así como los cultivos. Puede emplearse en infinidad de recetas y una sola gota puede llegar a cambiar la esencia de un plato.

Resulta importante fijarse en los distintivos de Denominación de Origen Protegida (PGI, DOP, DO o AOC), dado que garantizan que el aceite haya sido producido en una región específica empleando variedades de aceituna tradicionales».

5 Martha Ortiz, chef Patrona de Ella Canta, InterContinental London Park Lanel Amaranto, chia, cacao y chile, remedios naturales de la tierra

«Creo que los ingredientes que promueven la salud y la belleza van a adquirir mayor popularidad a medida que las personas sean más conscientes de como alimentan su cuerpo y como afectan a su vitalidad.

Tengo la suerte de poder cocinar con muchos de estos productos a diario, ya que forman parte de mi patrimonio culinario mexicano. Tenemos amaranto, chia, cacao o sazón a base de chile, por nombrar algunos ejemplos, y cada uno añade una dimensión diferente a cualquier plato.

El amaranto en particular es uno de los granos más antiguos del mundo, pero todavía resulta relativamente desconocido fuera de México. Descubierto por los aztecas y, a menudo descrito como el alimento de los dioses, el amaranto no contiene gluten y tiene un sabor que recuerda a los frutos secos. Puede emplearse de varias maneras para crear recetas deliciosas, como magníficas horchatas o natillas».

6 Cedric Mery, chef Ejecutivo de Alcyone, InterContinental Marseille – Hotel Dieu Garbanzos, tesoro de Provenza

«Los mejores garbanzos del mundo vienen de la Provenza, de Rougiers para ser exactos, donde se cultivan sobre terreno volcánico. Estos pequeños garbanzos no requieren de ninguna presentación: desde el famoso hummus a ensaladas sencillas con aceite de oliva o la aquafaba (caldo de cocción de garbanzos), los garbanzos se están convirtiendo en un elemento culinario indispensable.

Varios de los mejores platos de comida urbana de Provenza utilizan los garbanzos, por ejemplo el panisse de l'Estaque, con rebozado de garbanzos, o las sabrosas socca de Niza, crepes de harina de garbanzo. Incluso podemos elevar los garbanzos a un nivel superior sirviéndolos junto con caviar de Osetra».

7 Theo Randall, Chef Patrón de Theo Randall, InterContinental London Park Lane Verduras de temporada, protagonistas y secundarias

«Las verduras se están convirtiendo en el ingrediente principal en los menús de muchos restaurantes. Ya no se trata únicamente de platos vegetarianos, sino de un ingrediente que a veces se acompaña de pescado o carne. Los tubérculos están apareciendo cada vez más en los menús, preparados de maneras muy interesantes. Por ejemplo, nuestros menús de Theo Randall at the InterContinental siempre incluyen verduras de temporada como salsifí, alcachofa morada, hinojo, calabaza, apionabo y todas las variedades de remolacha.

Ya no se trata de servir proteínas y verduras por separado, sino de platos con un equilibrio elaborado y texturas, sabores y condimentos interesantes».

8 Miguel de la Fuente, Chef Ejecutivo de El Jardín, InterContinental Madrid Lino, açai o espirulina, los superalimentos

«Los superalimentos han sido una tendencia candente durante varios años, pero con el interés por la comida responsable y sostenible ha intensificado la atención sobre estos superalimentos. Semillas como el lino, frutos amazónicos como el açai o algas como la espirulina, ya forman parte del mundo de los superalimentos, pero ahora estamos empezando a verlos aparecer en establecimientos de alta cocina.

Cultivada originalmente por los aztecas, la espirulina ha retornado definitivamente al mundo de la gastronomía y creo que va a ocupar un papel clave durante el próximo año».