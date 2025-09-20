Tempeh, un alimento fermentado

El tempeh es un alimento fermentado originario de Indonesia, elaborado a partir de granos de soja cocidos e inoculados con el hongo Rhizopus oligosporus. A ... través de este proceso de fermentación, los granos se compactan en una torta firme de textura densa y sabor característico, con un perfil nutricional excepcionalmente equilibrado, lo que lo convierte en un alimento de alto valor en dietas basadas en vegetales. Por cada 100 gramos de tempeh, se obtienen aproximadamente: calorías: 193 kcal, Hidratos de carbono: 9.4 g, Grasas: 10.8 g y Proteínas: 19.0 g.

Este contenido elevado en proteínas hace del tempeh una fuente excelente de proteína vegetal, comparable en calidad a muchas proteínas animales. Aporta todos los aminoácidos esenciales, por lo que es considerado una proteína completa, algo poco común en productos vegetales. En cuanto a los lípidos, el tempeh contiene ácidos grasos insaturados, especialmente ácido oleico y ácido linoleico, beneficiosos para la salud cardiovascular. Su bajo contenido en grasas saturadas y su capacidad para inducir saciedad lo hacen adecuado para dietas saludables.

La fermentación también mejora la biodisponibilidad de minerales como; hierro, calcio, magnesio y fosforo. Además, el tempeh contiene vitaminas del grupo B, destacando: Vitamina B2 (riboflavina): fundamental para el metabolismo energético, Vitamina B3 (niacina): favorece la función neurológica y la salud de la piel y Folatos (B9): clave durante el embarazo y la división celular.

El tempeh también aporta prebióticos y compuestos bioactivos que benefician la microbiota intestinal y el sistema inmune. Por sus cualidades nutricionales y funcionales, el tempeh es una excelente alternativa a las proteínas animales en dietas veganas, vegetarianas y omnívoras equilibradas.