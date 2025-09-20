El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tempeh, un alimento fermentado

Este alimento es una excelente alternativa a las proteínas animales en dietas veganas, vegetarianas y omnívoras equilibradas

Daniel De Luis

Daniel De Luis

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:47

El tempeh es un alimento fermentado originario de Indonesia, elaborado a partir de granos de soja cocidos e inoculados con el hongo Rhizopus oligosporus. A ... través de este proceso de fermentación, los granos se compactan en una torta firme de textura densa y sabor característico, con un perfil nutricional excepcionalmente equilibrado, lo que lo convierte en un alimento de alto valor en dietas basadas en vegetales. Por cada 100 gramos de tempeh, se obtienen aproximadamente: calorías: 193 kcal, Hidratos de carbono: 9.4 g, Grasas: 10.8 g y Proteínas: 19.0 g.

