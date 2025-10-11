Pescadilla, el pescado de régimen

La pescadilla es un pez marino de la familia de los gádidos que recibe, el nombre científico de Merluccius merluccius, es un pescado muy común ... en nuestro país, y recibe varias denominaciones. El nombre depende mucho de su tamaño, las que pesan menos de 200 gramos se denominan pijotas, a lo que denominamos pescadilla presenta pesos de 500 g a 1,5 kg. A las especies con pesos que pueden alcanzar el kilo se les denomina carioca.

La pescadilla contiene menos grasa que la merluza (0,6 g), casi cinco veces menos y un aporte de proteínas de 16 gramos, es un pescado bajo en calorías (menos de 70 calorías), ideal para las dietas de personas que quieren perder peso.

Las grasas son muy cardiosaludables, fundamentalmente omega 3. Con solo 30 mg de colesterol y 86 mg de sodio, también es ideal como alimento para personas con hipertensión y hiperlipemia. En el aporte de minerales destacan en el caso del selenio y el fósforo. Respecto a las vitaminas, presentan contenido importante de vitamina B6, B12 y niacina.

En resumen, la pescadilla es un pescado interesante en dietas con bajo contenido en calorías y tensión arterial elevada, por su bajo contenido en calorías y sodio.