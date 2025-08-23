Pasas, energía y fibra en nuestra dieta

Desde la antigüedad hemos recurrido a desecar algunos alimentos animales y vegetales para aumentar su persistencia, consiguiendo un ambiente menos hidratado que es capaz de ... disminuir el crecimiento de bacterias. Esta desecación la podemos hacer con calor natural al aire libre con exposición solar o con calor artificial, a través de hornos o con microondas incluso. En el ultimo caso en pocos minutos podemos tener fruta desecada, y en el caso de la exposición solar deberemos esperar varios días.

Las uvas pasas se consumen desde la Edad Media, y las más consumidas se obtienen de uva sin semillas, con poca acidez y mucha azúcar. En España, incluso tenemos zonas de producción con Denominación de Origen como son las pasas de Málaga que proceden de la uva Moscatel.

Desde el punto de vista nutricional, las pasas durante su proceso de producción reducen su contenido en agua, alcanzando solo un 25%, esto hace que su valor energético aumente hasta las 272 calorías por 100 gramos, es decir multiplica por 4 el aporte calórico de la uva recién recogida.

Este aporte calórico proviene de los hidratos de carbono, presentando muy pocas proteínas y grasas, con un alto aporte de fibra que casi alcanza los 7 gramos. Con respecto a los minerales aporta sobre todo potasio y fósforo. Respecto a las vitaminas, destaca el contenido en vitamina B6.