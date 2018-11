A la conquista del gran mercado chino con los vinos de Ribera del Duero y Rueda este otoño Cata armonizada con vinos de Ribera del Duero y Rueda en Chengdu. / FOTO CEDIDA POR RIBERA Y RUEDA El país asiático comparte con Estados Unidos el liderazgo mundial del consumo de vino, con 48,2 millones de hectolitros EL NORTE Valladolid Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:18

Este otoño, las denominaciones de origen Ribera del Duero y Rueda continúan con su campaña promocional conjunta en China JUST BE, durante la que seguirán presentando sus vinos y bodegas en las principales ciudades del país. China comparte con Estados Unidos el liderazgo mundial del consumo de vino, con 48,2 millones de hectolitros. Si bien el gigante asiático es el mercado internacional con mayor potencial de crecimiento, con un incremento del consumo anual superior al 10%.

La campaña RiberaRueda JUST BE se lanzó en abril de 2018 con una gran aceptación por parte de los importadores, distribuidores y medios especializados chinos, así como por parte de los formadores, sumilleres e influencers del mundo del vino del país. Se realizaron degustaciones de los vinos de ambas denominaciones, además de cenas y comidas maridadas en las ciudades de Shanghai, Pekín, Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong.

El pasado mes de mayo, también se llevaron a cabo masterclass y seminarios en Pekín, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, así como seminarios formativos, enfocados a conseguir el incremento en las ventas, en Shanghai, Guangzhou y Shenzhen.

Durante estos meses, Miguel Sanz y Santiago Mora, directores generales de los consejos reguladores de Ribera y Rueda, respectivamente, han presentado sus vinos a más de 800 profesionales del sector, que han participado en las diferentes acciones llevadas a cabo.

Otro factor muy importante de la campaña RiberaRueda JUST BE es la promoción de los vinos y bodegas a través de las redes sociales, así como el nombramiento de cinco 'Brand Ambassadors' en las principales ciudades chinas, con un objetivo: que ejerzan de embajadores de los vinos de Ribera y Rueda, convirtiéndose así en prescriptores para consumidores, establecimientos de venta de vinos y medios profesionales en cada una de las regiones que representan, consiguiendo con ello oportunidades de negocio.

Durante las próximas semanas continuará tanto el programa de degustaciones como los seminarios formativos para los responsables del canal horeca y compradores de tiendas de vinos, donde los Embajadores de la Marca RiberaRueda Wines seguirán teniendo un papel fundamental como prescriptores.

Así, esta semana, y hasta el día 9, se van a celebrar cenas maridadas y catas con medios e influencers en las ciudades de Chengdu, Hangzhou y Qingdao.

Además, el próximo 18 de noviembre tendrán lugar, en la Asia Wine Expositions de Qingdao, diversos seminarios y masterclass para medios y compradores de tienda, y se instalará un punto de información y Cata de RiberaRueda Wines, que estará presente hasta el 20 de noviembre.

Por último, el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo, en el Westin Hotel de Shenzhen, un seminario formativo enfocado a conseguir un incremento de las ventas de los vinos de ambas denominaciones de origen.

Estos eventos suponen una oportunidad, para los profesionales chinos, de probar algunos de los mejores vinos de estas icónicas regiones españolas, así como de reunirse con los directores generales de ambas denominaciones.

China, el gran consumidor de vino

China comparte con Estados Unidos el liderazgo mundial del consumo de vino, con 48,2 millones de hectolitros. Si bien el gigante asiático es el mercado internacional con mayor potencial de crecimiento, con un incremento del consumo anual superior al 10%.

Sin embargo China no puede abastecer la alta demanda, ya que la producción propia es todavía testimonial, lo que le convierte en un mercado muy interesante para los vinos de Ribera y Rueda, cuya calidad es muy apreciada por los consumidores asiáticos.

El 75% del vino que se consume en China es tinto, lo que ofrece grandes oportunidades para las bodegas de Ribera del Duero. En la actualidad hay además un creciente interés por el vino blanco, escenario ideal para los verdejos y las bodegas de Rueda que pueden ver incrementadas las oportunidades de negocio.

Ribera y Rueda han sido recibidas con los brazos abiertos en China, donde se reconoce la calidad de los vinos de ambas Denominaciones de Origen y el buen maridaje que estos realizan con la gastronomía local.

Las acciones incluidas en la campaña RiberaRueda JUST BE continuarán a lo largo de 2019, con una agenda intensa dirigida a promocionar el conocimiento de los vinos entre los prescriptores, a aumentar las exportaciones a este mercado y a incrementar las ventas.