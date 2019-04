Mark Knopfler, excantante y guitarrista de Dire Straits, enamorado de la Ribera del Duero Yolanda y Carolina García Viadero posan con Mark Knopfler y la tapas de la barrica ya firmada. / El Norte Ha sido nombrado socio de honor de la Membresía la Tenada de Bodegas Valduero EL NORTE Valladolid Lunes, 29 abril 2019, 18:55

El músico Mark Knopfler, excantante y guitarrista de Dire Straits, ha sido nombrado socio de honor de la Membresía la Tenada de Valduero, enamorado de sus vinos. «De vez en cuando la vida nos da la oportunidad de comprobar que aquellos que creemos inaccesibles porque están en el Olimpo de los dioses son bellas personas, grandes genios y corazones inolvidables», destacan fuentes de esta bodega de la Ribera del Duero, antes de subrayar que Mark Knopfler, teniéndolo todo, éxito, fama, «nos ha honrado aceptando la Membresía en nuestro club Valduero La Tenada».

El pasado abril, con un sol fabuloso y el viñedo de Valduero aún sin hojas, el músico fue a la bodega a firmar la barrica. Con motivo de su gira por España 2019 'Down The Road Wherever Tour 2019', sacó un hueco para pasar por Valduero, saludar a Yolanda y Carolina García Viadero, propietarias y directoras de Valduero, y así conocer la bodega, su historia, sus vinos y firmar la tapa de su barrica de Valduero Reserva Premium 6 años 2010. Se mostró impresionado por todos los vinos de la bodega.

Se define como cosmopolita, le encanta Londres y Nueva York . Y aprovechó para pedir la receta de la tortilla de patata nada más probarla. Al parecer, le gusta la buena cocina, aunque él solo sea capaz de hacer el desayuno a sus hijos .

«Cuando hablamos del amor de valduero a la tierra y el respeto a la naturaleza él dice que es un gran ejemplo y que lo que falta en el mundo es amor», añaden desde la bodega burgalesa. Manifiestó su profunda admiración por Plácido Domingo, que también es socio de honor de la Tenada de Valduero, y al marcharse emocionado aseguró que «Muuy pronto volveré».