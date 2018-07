«Dime dónde veraneas y te diré qué vino beber» Mapa de las principales denominaciones de origen vínicas de España. / FAMILIA MARTÍNEZ BIJANDA Familia Martínez Bujanda ofrece una guía práctica sobre las denominaciones de origen españolas EL NORTE VALLADOLID Lunes, 23 julio 2018, 14:30

Las vacaciones llegan finalmente y todo el mundo piensa, además del destino elegido para pasar esos días de descanso, en la gastronomía local y también en disfrutar de un buen vino. Por ello, Familia Martínez Bujanda ha elaborado un mapa dentro de la Península Ibérica donde distintos los tipos de vinos son los protagonistas en las mesas de cada región. Actualmente, existen 70 denominaciones de origen en España y la mayor parte de ellas coinciden con principales destinos vacacionales. Por ello, la familia de bodegas destaca algunas de las más relevantes para que los amantes del vino sepan qué pedir dependiendo de dónde veraneen. Ya sea en costa o en interior, lo importante es el atractivo enoturístico de cada DO.

Este es el caso de denominaciones de origen de comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla La Mancha o Rioja. Unos destinos que, aun carentes de mar, ofrecen interesantes planes enoturísticos. Los vinos del Bierzo, Toro o Ribera del Duero son las denominaciones de origen castellanas y leonesas más conocidas junto con Rueda, donde la verdejo es la variedad insignia. En Rueda, se encuentra Finca Montepedroso, que cumple con la tradición de los blancos de Rueda originarios. Este 100% verdejo se elabora en exclusiva con sus levaduras indígenas y pasa cinco meses de crianza sobre lías, un proceso que le hace digno de destacar en la DO Rueda.

En las tierras del Quijote y sus molinos de viento, una región que se ha convertido en el viñedo más grande del mundo con casi 450.000 hectáreas que suponen la reserva de Europa, destacan los vinos de denominaciones de origen como Valdepeñas o La Mancha. Aquí, la bodega Finca Antigua cuenta con una extensión de más de 421 hectáreas de viñedos y es uno de los ejemplos de vino de parcela en la zona. A 900 metros de altitud en Finca Antigua se cultivan 18 variedades distintas, entre las que destacan viura, garnacha, merlot, petit verdot, moscatel, syrah, malbec, tempranillo y cabernet sauvignon.

Dentro del turismo de interior, no se puede olvidar una de las dos denominaciones de origen calificadas (DOCa) más reconocidas tanto a nivel nacional como internacional: Rioja. Con más de 500 bodegas, guarda en una única DO todo el saber ancestral del mundo vinícola. En este entorno, bodegas como Finca Valpiedra, única bodega de Rioja perteneciente a Grandes Pagos de España, supone un ejemplo de saber hacer. En este Pago se elaboran los vinos Finca Valpiedra reserva y el tempranillo Cantos de Valpiedra, a partir de 80 hectáreas de viñedos con variedades: tempranillo, maturana tinta, graciano y garnacha, con las que consiguen unos vinos florales, elegantes y muy longevos.

La costa vinícola de España

Las zonas de costa generan siempre un gran interés para los turistas, no solo por el mar sino también por las tradiciones vinícolas que se transmiten en ellas. Varios ejemplos se comprueban en las tres denominaciones de origen Txacoli que existen en el País Vasco, o en Galicia, una de las zonas más reconocidas de la costa para saborear grandes vinos, como los pertenecientes a las DO Ribeiro o DO Rías Baixas.

Cataluña, por su parte, suma 11 denominaciones de origen, entre las que destacan la DO Penedés y la DOCa Priorat. De camino al Sur, pero siempre cerca de la costa, Murcia reluce a través de sus vinos con la DO Jumilla como la denominación más reconocida. Este mapa finaliza su recorrido en Andalucía, una región que destaca por la riqueza de sus suelos y el saber de sus viticultores. Aquí, entre las seis DO que posee, se encuentra las míticas DOS Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, tradicionalmente muy cotizadas por los ingleses en el siglo XIX y aún considerada como uno de los vinos más famosos del mundo.

Casi 130 años de historia

Tras 129 años de historia vitivinícola, la cuarta y quinta generación siguen al frente de un proyecto formado por cinco bodegas: Finca Valpiedra, Finca Antigua, Finca Montepedroso, Viña Bujanda y Cosecheros y Criadores. Estas bodegas, muy diferentes entre sí, aportan un denominador común: la elaboración de vinos que perduran más allá de las modas, a partir de viñedos propios localizados en enclaves privilegiados en La Rioja, La Mancha y Rueda.