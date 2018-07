Castilla y León logra tres premios en la Guía de Vinos Gourmets 2019 Protos Verdejo es el mejor blanco joven, Tombú el mejor rosado y Pago de los Capellanes Parcela El Picón, el mejor tinto con crianza N. C. VALLADOLID Viernes, 13 julio 2018, 22:23

Los usuarios de la Guía de Vinos Gourmets (GVG), el mejor y más completo manual sobre los vinos de España han elegido, un año más, a los más destacados representantes del sector vinícola. Con sus votos los mejores vinos, bodegas, enólogos y tiendas especializadas recogerán su premio -que se entregará en el 33 Salón de Gourmets (del 8 al 11 de abril DE 2019)- como recompensa a su esfuerzo por enriquecer el universo enológico. Entre los ganadores hay tres vinos de Castilla y León.

Los ganadores de los Premios Guía de Vinos Gourmets 2019 son:

El Mejor Blanco es Protos Verdejo, de Bodegas Protos de la Denominación de Origen Rueda.

El Mejor Rosado es Tombú, de la bodega Dominio Dostares, amparado con la IGP VT de Castilla y León.

El Mejo Tinto con Crianza ha sido Pago de los Capellanes Parcela El Picón, de la bodega Pago de los Capellanes, de la DO Ribera del Duero.

Otros premiados por los usiarios de la guía han sido Louro do Bolo, de Rafael Palacios, de la DO Valdeorras, como Mejor Blanco con Crianza; Care Roble, de Bodegas Care, de la DO Cariñena, como Mejor Tinto Joven; los mejores espumosos ex equo: Gramona III Lustros Gran Reserva, de bodegas Gramona, y Torelló Brut Nature Gran Reserva, de bodegas Torelló, mabos de la DO Cava. El Mejor Generoso resultó Alvear Pedro Ximénez 1927, de bodegas Alvear, de la DO Montilla-Moriles.

La Bodega del año ha resultado Dominio do Bibei, gracias a sus vinos de guarda y de terruño; Juan Carlos Sancha recibierá el Premio Especial porr la búsqueda y protección de variedades autóctonas, y elaboración de vinos ecológicos. La Despensa de Montal de Zaragoza, ha sido premiado como la Mejor Tienda Especializada.