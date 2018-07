Todo lo que sabemos sobre la tecera temporada de 'Stranger Things' y su primer teaser Un fotograma del teaser. / Netflix Maya Hawke, que tendrá un gran papel en esta tercera temporada, aparece junto al personaje de Steve M. E. GARCÍA Martes, 17 julio 2018, 18:08

'Stranger Things' comienza con su promoción incluso antes de tener una fecha de estreno. Como en anteriores ocasiones lo hace con un teaser de lo más desconcertante que explota al máximo la estética y las referencias ochenteras.

Se trata de un 'spot' en el que el personaje de Steve aparece junto a Maya Hawke (hija de Uma Thurman e Ethan Hawke) que desarrollará uno de los personajes principales de la nueva etapa. En el anuncio se promociona la llegada a Hawkins de un nuevo centro comercial en una época en la que efectivamente, proliferaban como setas (no ha cambiado tanto la película).

Todo parece indicar que Maya será Robin, una joven con la que, siguiendo las pistas del teaser, Steve podría tener una relación. El anuncio acaba con la proclamación de la fecha de apertura del centro: el próximo verano. Fecha que parece destinada para esta tercera temporada de Stranger Things ambientada en el verano de 1985 e inspirada en 'Regreso al Futuro'. Vamos, que falta un año y ya estamos con el teaser.

Todo lo que se sabe

El rodaje comenzó el pasado mes de abril. La tercera temporada contará con ocho episodios, uno menos que el anterior. Además, habrá salto temporal, porque como los propios creadores han reconocido, los niños se hacen mayores y no hay quién cambie eso, lo que condicionará la historia.

El hecho de que se desarrolle en verano cambiará los disfraces de Halloween por las piscinas, los helados, las tardes eternas y los campamentos. «Veremos ese tipo de cosas agradables antes de que todo se vuelva sombrío», explica el productor Shawn Levy.

Si la primera temporada se fijó en E.T. y la segunda en los Cazafantasmas ahora le toca el turno a Marty McFly y Regreso al Futuro. Además habrá más amor entre los niños -ya no tan niños- «Mike y Eleven van en serio, así que su relación continúa, y lo mismo pasa con Mad Max y Lucas. Pero de todas formas, ellos tiene 13 o 14 años, así que qué significa el amor en esa parte de la vida. No pueden ser relaciones simples y estables y la inestabilidad es divertida», ha explicado Shawn Levy a The Hollywood Reporter.

El pobre Will respirará por fin, para descanso también de su madre, y no será el centro de la tempestad aunque tendrerá a revivir sus fantasmas. Tambien está confirmado que Erica (Priah Ferguson), la hermana roba-escenas de Lucas, tendrá su propia trama y será otro frente abierto para enfrentarse a las amenazas sobrenaturales.

Y sí, Steve será muy importante después de su papel entrañable en la segunda tamporada. Nadie olvidará nunca a «papá Steve» o más bien a la niñera desastre de Steve. «No quiero contar mucho más, pero literalmente me dio la sensación de que estábamos rondando una mina de oro con Papá Steve», explicó Levy a The Hollywood Reporter.

En cuanto a las nuevas incorporaciones además de Maya Hawke como Robin, la chica alternativa que huye de la gran ciudad, llegarán Cary Elwes como el alcalde Larry Kline: descrito como el típico político embaucador de los años ochenta, egoísta y patético; Jake Busey dará vida a Bruce: reportero de noticias de unos cincuenta años, con sobrepeso, poco habituado a ducharse, machista y sin muchos valores morales. Podría ser un antagonista menor y tal vez una presa fácil para el nuevo monstruo; en tercer lugar el personaje Patricia Brown para la que todavía no hay actriz al a vista: mujer de setenta años que parece que jugará un papel importante en la trama de la nueva temporada. Ella entablará amistad con los niños y les dará consejos mientras cuida su jardín.

A tenor de las declaraciones de los hermanos Duffer, Stranger Things no tendrá más de cinco temporadas. «Estamos pensando en que esto podría ser cosa de cuatro temporadas y acabar», dijo Ross Duffer a Vulture, «Tenemos que seguir ajustando la historia. No sé si podremos justificar que una cosa mala les suceda cada año». Tras esto, el productor Shawn Levy abrió la puerta a una quinta temporada en otras declaraciones: «Se escucharon romperse corazones en los cuarteles generales de Netflix cuando los hermanos Duffer hicieron sonar la cuarta temporada como un final oficial y de repente empecé a recibir llamadas de los agentes de nuestros actores. Lo cierto es que vamos a hacer cuatro temporadas y hay muchas posibilidades de que hagamos una quinta. Más allá de eso, empieza a ser más improbable».

El final de la segunda temporada tendrá sus repercusiones en esta. Ahora el Azotamentes sabe que Eleven existe y que está ahí fuera. Si a esto le unimos el hecho de que van a dejar descansar a Will puede que sea ella la sufridora de la nueva entrega. Otro personaje que volverá casi seguro la próxima temporada será Matthew Modine como el doctor Brenner.