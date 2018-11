'El Intermedio' pide perdón por el 'sketch' de la bandera Ante el revuelo el programa pide disculpas: «Era solo humor, pensado para hacer reír, nuestra intención no era ofender» EL NORTE Valladolid Martes, 6 noviembre 2018, 10:51

El pasado jueves 'El Intermedio' emitía en directo un 'sketch' en el que Dani Mateo se sonaba la nariz con una bandera de España. Un gesto que no ha hecho demasiada gracia en redes sociales y que ha sembrado de escándalo al espacio televisivo con retirada de marcas y del vídeo de la web de La Sexta, amenazas a Mateo y a su novia... y hasta la insinuación, por parte de un consejero de Ceuta de que pagaría dinero a quién le partiera la cara a Mateo.

Ante el revuelo el programa pidió este lunes disculpas. Con un toque de sentido del humor, al principio, Wyoming ponía en antecedentes a la audiencia: «España se ha paralizado España entera se ha paralizado por un asunto que ha generado un debate sin precedentes en todos los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales». «Me refiero, como estaréis suponiendo, a la llama que entra en un taxi en Perú», bromeó, para luego hacer un chiste al respecto y añadir que «no tiene ninguna gracia, y no es la primera vez que pasa en este programa».

Y continuó: «El jueves pasado Dani Mateo protagonizó un sketch con la bandera de España que indignó a mucha gente». «El Intermedio quiere subrayar que no había intencionalidad política, ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor», afirmó. «Pero si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risas ha generado crispación social, es evidente que se trata de un gag fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos», agregó.

A continuación quiso resaltar el acoso al que se están viendo sometido Dani Mateo desde ese día. «Lo cierto es que esta polémica ha acarreado varias injusticias: la primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta La Sexta; la segunda, el ensañamiento que está sufriendo estos días nuestro compañero Dani Mateo, que ya ha llegado incluso al ámbito personal; la tercera, y la peor de todas, es que, una vez más, yo tenga que dar la cara por él... Ven aquí, muchacho, metegambas...».

Y allí salió Mateo al que Wyoming preguntó que si ya se le había pasado el resfriado. «De golpe, ahora solo me sorbo los mocos», bromeó Mateo. «¿Algo más que decir, un mensaje a toda esa gente que cree que eres un tonto por haber escrito ese sketch sobre la bandera?», le dijo a continuación Wyoming, a lo que Mateo respondió: «Sí, que yo ni siquiera escribo los sketches, soy incluso más tonto de lo que creen. Pero bueno, desde aquí sí quiero decir que no quiero señalar a los guionistas, ellos no tienen la culpa, ni siquiera el que lo escribió, Maximiliano Carrascosa ...». «Yo, por mi parte, debo decir que seguiré entregando mi vida al humor», concluyó.

En 2014 la humorista Ana Morgade ya se sonó los mocos con la bandera. La diferencia es que entonces el conflicto catalán no existía con la misma intensidad dque en la actualidad. El gag también se emitió en La Sexta, en concreto en 'El Club de la Comedia' y trataba de cosas que no debes hacer si eras la portavoz del Gobierno.