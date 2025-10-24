El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ángeles Blanco y Carlos Franganillo presentarán la edición de las 21.00 horas de los informativos.

Informativos Telecinco

El salto de calidad con la llegada de Carlos Franganillo fue evidente. La información volvía a importar, pero los resultados en audiencia no acaban de llegar

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:03

Se supone que los informativos de cada cadena son los pilares en torno a los que se estructura el resto de la parrilla, pero en ... el caso de Mediaset hace años que eso dejó de tener sentido. Posiblemente, el punto de inflexión fue la llegada de 'Pasapalabra' a Telecinco en 2007. El concurso arrasaba y arrastraba a una audiencia que ya se quedaba a ver el informativo de Piqueras. Su plató fue menguando, supongo que a la par que sus recursos, pero al espectador le daba igual. Miel sobre hojuelas, pensaron desde el grupo de Fuencarral.

